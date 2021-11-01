Pegasus uçağında ölen yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası gündemi sarstı

Pegasus Havayolları yetkilileri olayla ilgili olarak Sabah'a yaptığı açıklamada 25 Ekim'deki uçuşta bir yolcunun hayatını kaybettiği, ancak ölüm nedeniyle ilgili olarak resmi kanallardan kendilerine bir bildirim yapılmadığını belirterek, Türkiye'ye gelişlerde ve Türkiye'den uçuş yapılan ülkelerde uçağa yolcu alımlarında ülkelerin şart koştuğu aşı, bağışıklık kartı ve negatif PCR testi gibi Kovid-19 uygulamalarının titizlikle uygulandığı vurgulandı.

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