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    • 01.11.2021 17:39
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    Pegasus uçağında ölen yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası gündemi sarstı

    Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen- Hamburg seferini yapan uçağında hayatını kaybeden yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi. Pegasus Havayolları yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Haberin detayları...

    Pegasus uçağında ölen yolcu koronavirüslü mü?

    Alman basınında yer alan haberlere göre olay 25 Ekim günü yaşandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Airbus 320 tipi Pegasus uçağı, Hamburg'a iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri uçaktan inmeyen ve koltuğunda hareketsiz şekilde duran yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Uçuş sırasında hayatını kaybettiği tahmin edilen 51 yaşındaki erkek yolcunun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

    ALMAN BASINI DUYURDU

    Alman basınında yer alan haberlere göre yapılan otopside yolunun koronavirüs testinin pozitif olduğu ifade edilerek, yolcunun koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı belirtildi.

    PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

        Pegasus Havayolları yetkilileri olayla ilgili olarak Sabah'a yaptığı açıklamada 25 Ekim'deki uçuşta bir yolcunun hayatını kaybettiği, ancak ölüm nedeniyle ilgili olarak resmi kanallardan kendilerine bir bildirim yapılmadığını belirterek, Türkiye'ye gelişlerde ve Türkiye'den uçuş yapılan ülkelerde uçağa yolcu alımlarında ülkelerin şart koştuğu aşı, bağışıklık kartı ve negatif PCR testi gibi Kovid-19 uygulamalarının titizlikle uygulandığı vurgulandı.

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