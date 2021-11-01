Pegasus uçağında ölen yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası gündemi sarstı

Alman basınında yer alan haberlere göre olay 25 Ekim günü yaşandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Airbus 320 tipi Pegasus uçağı, Hamburg'a iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri uçaktan inmeyen ve koltuğunda hareketsiz şekilde duran yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Uçuş sırasında hayatını kaybettiği tahmin edilen 51 yaşındaki erkek yolcunun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
ALMAN BASINI DUYURDU
Alman basınında yer alan haberlere göre yapılan otopside yolunun koronavirüs testinin pozitif olduğu ifade edilerek, yolcunun koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı belirtildi.
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA