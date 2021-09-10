Pegasus Hava Yolları'ndan 'PCR testi' skandalı

Pegasus Hava Yolları, bir sosyal medya kullanıcısının yurt içi uçuşlardaki aşı ya da PCR testi zorunluluğu ile ilgili sorusuna verdiği yanıt ile sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcısı, Pegasus'un sitesindeki seyahatlerde uygulanacak aşı ya da PCR testi kuralı ile ilgili duyurusunu alıntılayıp "Ben şimdi yabancı kimlik ile bu uygulamadan muaf mıyım?" diye sordu.
Pegasus'un destek hesabı da bu soruya "Uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz" yanıtını verdi.
Pegasus'un bu cevabı, sosyal medyada gündem oldu.
Pegasus sahibi Ali Sabancı
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