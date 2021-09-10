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    Pegasus Hava Yolları'ndan 'PCR testi' skandalı

    Ali Sabancı'nın uçak şirketi Pegasus, turistlerin PCR testinden muaf olduğunu ilan etti. Tepkiler üzerine adres gösterdi: İçişleri Bakanlığı genelgesine bakın. Test sadece vatandaşlar içindir. Yabancılar bundan muaf tutulmuştur

    ’Pes’asus

    Pegasus Hava Yolları, bir sosyal medya kullanıcısının yurt içi uçuşlardaki aşı ya da PCR testi zorunluluğu ile ilgili sorusuna verdiği yanıt ile sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medya kullanıcısı, Pegasus'un sitesindeki seyahatlerde uygulanacak aşı ya da PCR testi kuralı ile ilgili duyurusunu alıntılayıp "Ben şimdi yabancı kimlik ile bu uygulamadan muaf mıyım?" diye sordu.


    Pegasus'un destek hesabı da bu soruya "Uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz" yanıtını verdi.

    Pegasus'un bu cevabı, sosyal medyada gündem oldu.


    Pegasus sahibi Ali Sabancı

    TEPKİLER

    YOKSA virüs, yabancılara bulaşmıyor mu?

    VİRÜS, yabancıların pasaportundan korkuyor mu?

    PEGASUS, ayıp olmuyor mu?

    BU çifte standart olmuyor mu?

    VİRÜSÜ yabancılar bulaştırmıyor mu?



        MASKE DÜŞTÜ
        Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan Almanya'ya gitmek için havalanan Corendon havayolu şirketine ait uçağın pilotu, Fazlı adlı bir yolcunun maske takmamakta ısrar etmesi üzerine uçağı Kayseri'ye geri indirdi. Maske takmayan gurbetçinin uçaktan indirilmesinin ardından uçak seferine devam etti.



        Uçaktan indirilen yolcu, dış hatlar terminali çıkış kapısında yatarak sigara içmeye başladı. Sonra çağrılan yakınlarına teslim edildi.
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        Uçakları değil paraları uçurmuşlar!
        Haberler Güncel Pegasus Hava Yolları'ndan 'PCR testi' skandalı
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