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    • Güncel
    • 01.11.2021 20:11
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    • 01.11.2021 20:17
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    STABİL, KONTROLÜ KOLAY BİR SEYİR VAR
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadelerini kullandı.

    31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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