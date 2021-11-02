MİT'in ikiz casusluk operasyonuyla deşifre oldu: Rus ajanlar Çeçen muhalif lideri hedef aldı

ÇEÇEN MUHALİFLERİ TAKİP ETTİLER
Casusların Türkiye'de yaşayan Çeçen muhalifleri takip edip fotoğraflayarak hedefindeki kişilere yönelik suikast planladığı saptandı. Casusların hedefinde, Türkiye'de yaşayan "Abdülhâkim" isimli Çeçen muhalif lider bulunuyordu. Bu kişi, Suriye sahasında rejime karşı muhalifler safında savaşan ve sık sık da Türkiye'de bulunan biriydi.
Casusluk şebekesi tıpkı 15 Mossad casusu gibi MİT'in ağına takıldı. MİT'in tespitleri sonucunda, ikiz operasyonla 7-8 Ekim günü hem Mossad casusları hem de 6 kişilik casusluk şebekesi üyeleri gözaltına alındı. Casusların, elde ettikleri bilgi ve belgeleri de adına hareket ettikleri ve talimat aldıkları yabancı devlete veya istihbarat birimine servis etmeyi planladıkları ortaya çıkarıldı.
TALİMAT KADİROV'UN KUZENİ VE DUKUZOV'DAN
Elde edilen tespitlere göre 6 kişilik casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev (33) suikast talimatını iki kişiden aldı. Bunlardan ilki Interpol tarafından aranan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni ve Duma'da milletvekili Adam Delimkhanov'du. İkinci isim ise Delimkhanov'un suikastlarda taşeron olarak kullandığı ve 2004'ten bugüne, Avrupa'da muhalif Çeçen vatandaşlara yönelik 4 suikastın organizatörlüğünü yapan Kazbek Dukuzov'du.