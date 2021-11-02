MİT'in ikiz casusluk operasyonuyla deşifre oldu: Rus ajanlar Çeçen muhalif lideri hedef aldı



ÇEÇEN MUHALİFLERİ TAKİP ETTİLER

Casusların Türkiye'de yaşayan Çeçen muhalifleri takip edip fotoğraflayarak hedefindeki kişilere yönelik suikast planladığı saptandı. Casusların hedefinde, Türkiye'de yaşayan "Abdülhâkim" isimli Çeçen muhalif lider bulunuyordu. Bu kişi, Suriye sahasında rejime karşı muhalifler safında savaşan ve sık sık da Türkiye'de bulunan biriydi.

Casusluk şebekesi tıpkı 15 Mossad casusu gibi MİT'in ağına takıldı. MİT'in tespitleri sonucunda, ikiz operasyonla 7-8 Ekim günü hem Mossad casusları hem de 6 kişilik casusluk şebekesi üyeleri gözaltına alındı. Casusların, elde ettikleri bilgi ve belgeleri de adına hareket ettikleri ve talimat aldıkları yabancı devlete veya istihbarat birimine servis etmeyi planladıkları ortaya çıkarıldı.