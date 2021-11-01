İyi Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde gariban edebiyatı ile siyaset yapmaya çalışıyor. Akşener, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!" şeklinde algı kokan ifadelerle hükümeti hedef almıştı.
İYİ PARTİ PAHALI SEVİYOR
İyi Partililer ise liderlerinin peşinden giderek lüks yaşantılarına devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'VIP' arabayla Kahramanmaraş'ta gezdi. Vatandaşların yanında pozlar paylaşan Ağıralioğlu şov yaparak, "Kahramanmaraş'tayız... Dertlerini ve meselelerini dinlediğimiz insanlarımızla karşılıklı hasbihâl ettik." dedi.
AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ
Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.