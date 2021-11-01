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    • 01.11.2021 10:34
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    • 01.11.2021 10:34
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    İyi Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik

    Lüks makam araçları, lüks jetlerle seyahat eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürekli 'millet aç aç' algısıyla siyaset yaparken partililer de Genel Başkan'ın izinde. Sözde gariban siyasetiyle şov yapan İyi Partililer pahalı araçlardan vazgeçmiyor. Son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu Kahramanmaraş'ta 'VIP' arabayla vatandaşları ziyaret etti.

    İyi Partili Ağıralioğlu’nun ’VIP’ araba ziyareti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde gariban edebiyatı ile siyaset yapmaya çalışıyor. Akşener, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!" şeklinde algı kokan ifadelerle hükümeti hedef almıştı.

    İYİ PARTİ PAHALI SEVİYOR

    İyi Partililer ise liderlerinin peşinden giderek lüks yaşantılarına devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'VIP' arabayla Kahramanmaraş'ta gezdi. Vatandaşların yanında pozlar paylaşan Ağıralioğlu şov yaparak, "Kahramanmaraş'tayız... Dertlerini ve meselelerini dinlediğimiz insanlarımızla karşılıklı hasbihâl ettik." dedi.

    AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ

    Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.

        İyi Parti Lideri'nin mevcut şartlarda kendisinin kullandığı makam aracı olan Audi A8 Long, piyasada fiyatı 3 milyon liranın üzerindeyken, il gezilerinde de özel jet kullanması kendisiyle bir kez daha çelişmesine neden oldu.

        "ÖZEL UÇAKLARLA GEZMİYORUZ"
        Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.

        Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.

        Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı..

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyaretinde bir vatandaş tarafından protesto edilmiş, eleştiriyi hazmedemeyen partiler de o kişi ve ailesine saldırmaya kalkmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu protestocuyu hedef aldı yobazlıkla suçladı. İşte Ağıralioğlu'nun fondaş medya FOX TV'de yaptığı o skandal açıklamalar…
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