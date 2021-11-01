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    • 01.11.2021 10:57
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    Mert Baki kimdir? Yemeksepeti yeni CEO'su Mert Baki kaç yaşında, nereli?

    Son paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın şirketteki CEO görevinden ayrılacak. Nevzat Aydın'ın yerine ise Yemeksepeti'nin yeni CEO'su şu an şirketin Chief Businness Development Officer'ı olan Mert Baki olacak. Bu kapsamda Mert Baki'nin hayatına dair yapılan araştırmalar arttı. Peki, Mert Baki kimdir? Yemeksepeti yeni CEO'su Mert Baki kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Mert Baki kimdir?

    Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın CEO'luk görevinden ayrılma kararı aldı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Nevzat Aydın'dan boşalan CEO'luk görevine Mert Baki gelecek. Mert Baki Yemeksepeti'nde Chief Business Development Officer pozisyonundaydı. Peki, Mert Baki kimdir? Yemeksepeti yeni CEO'su Mert Baki kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    MERT BAKİ KİMDİR?

    Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

    2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

        Son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babasıdır.

        YEMEKSEPETİ HAKKINDA

        Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı.
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