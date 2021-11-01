Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın CEO'luk görevinden ayrılma kararı aldı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Nevzat Aydın'dan boşalan CEO'luk görevine Mert Baki gelecek. Mert Baki Yemeksepeti'nde Chief Business Development Officer pozisyonundaydı. Peki, Mert Baki kimdir? Yemeksepeti yeni CEO'su Mert Baki kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
MERT BAKİ KİMDİR?
Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir.
İşte hayatına dair bilgiler;
Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur.
2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.