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    AP, AFP ve Reuters ajanslık değil ajanlık peşinde! Başkan Erdoğan fotoğrafları üzerinden algı operasyonu...

    Üç büyük haber ajansı, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzlerce fotoğrafını çekti. Algı operasyonuna en uygun olanlarını dünyaya servis etti.

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    ’Ajan’s pres!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne gitti.

    Türkiye düşmanlığını alışkanlık edinen algı operatörleri de hemen harekete geçti.

    Sözde haber ajansları, Erdoğan'ın son derece insani hallerini çekti. Dünya medyasına servis etti. Ajans haberciliği değil ajanlık yaptıklarını yine belgeledi.




    Batılı 3 ajans, Başkan Erdoğan'ı adım adım izledi. Maskesini çıkarırken, kolonya sürerken fotoğraflarını çekti. Yalnız kaldığı imajını vermeye yeltendi.




        Sözde ajanslar, Roma'daki bu görüntüleri gizlemeyi tercih etti.



        EKONOMİK ADALET ŞART!
        Başkan Erdoğan, G20'de "Küresel ekonomi adaleti tesis edilmeli. Terörle ve küresel göçle mücadelede ise işbirliği şart" dedi.


        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle yaptığı ikili görüşmelerde, önemli mesajlar verdi. Küresel ekonomi adaletinin tesisiyle ilgili atılması gereken kurumsal ve ilkesel adımlar ile terörle, göçle küresel mücadele konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekti. Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler değerlendirildi.


        Pandemi sonrası yapılan ilk yüz yüze G-20 zirvesi dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları masaya getirildi. Sürdürülebilir kalkınma, salgın sonrası ekonominin nasıl tanzime edileceği, kadın istihdamı, gençlik istihdamı, uluslararası piyasadaki likidite sorunu, aşı meselesi, üretimi, herkesin aşıya erişimi gibi konular irdelendi.



        SICAK SOHBET
        İtalya'daki zirvede açılışı, Başbakan Mario Draghi gerçekleştirdi. Aile fotoğrafı çekiminden önce ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Erdoğan'ın sıcak sohbeti dikkat çekti. İki liderin bugün görüşeceği açıklandı.



        30 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
        Başkan Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti. 30 dakika süren zirvede göç ve iki ülke sorunları ele alındı.



            Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de kabul etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırıldı.



            TARİHİ ZİYARET
            Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum'u gezdi.
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            Haberler Güncel AP, AFP ve Reuters ajanslık değil ajanlık peşinde! Başkan Erdoğan fotoğrafları üzerinden algı operasyonu...
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