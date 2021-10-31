AP, AFP ve Reuters ajanslık değil ajanlık peşinde! Başkan Erdoğan fotoğrafları üzerinden algı operasyonu...





EKONOMİK ADALET ŞART!

Başkan Erdoğan, G20'de "Küresel ekonomi adaleti tesis edilmeli. Terörle ve küresel göçle mücadelede ise işbirliği şart" dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle yaptığı ikili görüşmelerde, önemli mesajlar verdi. Küresel ekonomi adaletinin tesisiyle ilgili atılması gereken kurumsal ve ilkesel adımlar ile terörle, göçle küresel mücadele konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekti. Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler değerlendirildi.



Pandemi sonrası yapılan ilk yüz yüze G-20 zirvesi dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları masaya getirildi. Sürdürülebilir kalkınma, salgın sonrası ekonominin nasıl tanzime edileceği, kadın istihdamı, gençlik istihdamı, uluslararası piyasadaki likidite sorunu, aşı meselesi, üretimi, herkesin aşıya erişimi gibi konular irdelendi.







SICAK SOHBET

İtalya'daki zirvede açılışı, Başbakan Mario Draghi gerçekleştirdi. Aile fotoğrafı çekiminden önce ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Erdoğan'ın sıcak sohbeti dikkat çekti. İki liderin bugün görüşeceği açıklandı.