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    • 30.10.2021 15:40
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    Dünyanın gözü Roma'da! Başkan Erdoğan'dan Roma'da yoğun diplomasi

    Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid- 19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bugün Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Program Roma'da başladı. İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı. Erdoğan, “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” temalı 1’inci oturumuna katıldı.

    Başkan Erdoğan’dan Roma’da yoğun diplomasi

    Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.



    TEK TEK KAPIDA KARŞILADI
    G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.


    Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

    Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

        Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

        Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.




        Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

        Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.


            İLK KEZ YÜZ YÜZE
            Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında yüz yüze yerine video konferans yöntemiyle bir araya gelen liderler, Japonya'nın Osaka'da düzenlediği 2019 zirvesinden bu yana Roma'da ilk kez yüz yüze görüştüler.

            BAŞKAN ERDOĞAN "KÜRESEL EKONOMİ VE KÜRESEL SAĞLIK" TEMALI 1'İNCİ OTURUMUNA KATILDI

            Başkan Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı 1'inci oturumuna katıldı.

            KATILAN ÜLKELER
            Zirveye, Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor.


                BAŞKAN ERDOĞAN ROMA'DA
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

                Başkan Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

                Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.


                İKİ LİDER GLASGOW'DA BİR ARAYA GELECEK
                Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, "Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

                SÜREÇ DEVAM EDECEK
                Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum" yanıtını verdi. Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin de "Ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve süreç devam edecek. Söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

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                Haberler Güncel Dünyanın gözü Roma'da! Başkan Erdoğan'dan Roma'da yoğun diplomasi
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