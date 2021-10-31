CHP'li Buca Belediyesi'nde ihale vurgunu!

İzmir'in Buca Belediyesi'nde müdür ve amirler, paravan şirketler aracağılı ile devleti dolandırdı. Çöp ve katı atık ihalelerinde devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 12 şüpheli, önceki gün adliyeye sevk edildi. Belediyenin eski temizlik işleri müdürü ile vardiya amirlerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hapse gönderildi. Şüphelilerden 4'ünün bilirkişi raporlarına yansıyan vurgunu doğruladığı öğrenildi. Dosya kapsamında ifadesi alınan 4 zanlının, etkin olarak bilirkişilerce yapılan tespitleri doğrular nitelikte ifade verdiği öğrenildi. 17,5 milyonluk vurgunla ilgili polisin soruşturmasının geniş çaplı devam ettiği öğrenildi.
Belediye Başkanı Erhan Kılıç, geçen yıl toplu sözleşmede, işçilere yüksek ücret vermekle övündü. Ancak, emri altındaki çalışanların devleti soymasını görmedi. Onların suçsuz olabileceğini belirtti.
Gözaltına alınan belediyenin eski çalışanlarından 12 kişi, adliyeye sevk edildi. 4'ü ise hapse gönderildi.
Belediye Başkanı Erhan Kılıç, geçen yıl toplu sözleşmede, işçilere yüksek ücret vermekle övündü. Ancak, emri altındaki çalışanların devleti soymasını görmedi. Onların suçsuz olabileceğini belirtti.
Gözaltına alınan belediyenin eski çalışanlarından 12 kişi, adliyeye sevk edildi. 4'ü ise hapse gönderildi.