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Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı. Zirvenin açılışı renkli görüntülere de sahne oldu. Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

30.10.2021 12:10 - Son Güncelleme: 30.10.2021 12:54
Başkan Erdoğan’ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

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Başkan Erdoğan’ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Başkan Erdoğan’ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başkan Erdoğan’ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan’ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı! Zirvenin açılışından öne çıkan kareler

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

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