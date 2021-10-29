Teröre tezkere darbesi: 32 bin 800 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak tezkerelerine CHP'nin ret oyu vermesinin yankıları sürüyor. AK Parti kaynakları, "Tezkerenin 2 yıl uzatılması, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki varlığı ve mücadelesinin devamlılığı noktasında bir kararlılık beyanıdır" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti kulislerinde ifade edilen bir başka görüş ise Türkiye'nin 2023'te seçim atmosferine girdiğinde 'Devlette devamlılık esastır' ilkesi çerçevesinde herhangi bir boşluk olmaması...
Kaynaklar, "Tezkerenin süresi değil, askerimizin orada bulunmasının ülkenin bekasına katkısının ne olacağı konusu önemlidir. Katkısı maliyetinden çok çok yüksekse orada bulunmanız gerekir. Eğer biz Türkiye olarak orada bulunmazsak bombalar başka yerde değil bizim ülkemizde patlıyor" ifadesini kullandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu "hayır" gerekçesini "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesine dayandırırken, AK Parti kaynakları, bu ifadelerin bundan önceki tüm tezkere metinlerinde de yer aldığını, birçoğuna CHP'nin de "evet" oyu verdiğini belirtiyor. Yine daha önce Başbakan'da toplanan tüm yetkilerin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı'na geçtiği, dolayısıyla değişen bir şeyin olmadığı ifade ediliyor.