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    • 29.10.2021 06:59
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    • 29.10.2021 07:16
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    Teröre tezkere darbesi: 32 bin 800 terörist etkisiz hale getirildi

    10 ayda Irak’ta 1030, Suriye’de 2 bin 180 terörist öldürüldü. Vatan toprakları içinde bomba patlatamayan teröristler, saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirildi.

    Teröre tezkere darbesi! İnlerinde yok edildiler

    Suriye ve Irak tezkerelerine CHP'nin ret oyu vermesinin yankıları sürüyor. AK Parti kaynakları, "Tezkerenin 2 yıl uzatılması, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki varlığı ve mücadelesinin devamlılığı noktasında bir kararlılık beyanıdır" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti kulislerinde ifade edilen bir başka görüş ise Türkiye'nin 2023'te seçim atmosferine girdiğinde 'Devlette devamlılık esastır' ilkesi çerçevesinde herhangi bir boşluk olmaması...

    Kaynaklar, "Tezkerenin süresi değil, askerimizin orada bulunmasının ülkenin bekasına katkısının ne olacağı konusu önemlidir. Katkısı maliyetinden çok çok yüksekse orada bulunmanız gerekir. Eğer biz Türkiye olarak orada bulunmazsak bombalar başka yerde değil bizim ülkemizde patlıyor" ifadesini kullandı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu "hayır" gerekçesini "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesine dayandırırken, AK Parti kaynakları, bu ifadelerin bundan önceki tüm tezkere metinlerinde de yer aldığını, birçoğuna CHP'nin de "evet" oyu verdiğini belirtiyor. Yine daha önce Başbakan'da toplanan tüm yetkilerin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı'na geçtiği, dolayısıyla değişen bir şeyin olmadığı ifade ediliyor.



        32 BİN 800 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        24 Temmuz 2015'ten bugüne Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu. Geçen 10 ayda Irak'ta 1030, Suriye'de 2 bin 180 terörist öldürüldü. 2021'de 167 terörist teslim oldu.

        4 TERÖRİST ETKİSİZ
        Siirt'in Pervari ilçesinde hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta 4 terörist etkisiz hale getirildi.


        'HAİNLER NEREDEYSE HEDEF DE ORASIDIR'
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu. "PKK eşittir YPG" diyen Akar, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadelerine yer verdi.

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