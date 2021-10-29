Son dakika: CHP'nin yenilik dediği 'Kara Kış Fonu' elinde patladı! Sektör temsilcileri 'propaganda yaptı' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir giriştiği 'Kara Kış Fonu' propagandası elinde patladı.
Kılıçdaroğlu'nun günlerdir dilinden düşürmediği ve enerji sektörü için yenilik diye duyurduğu 'Kara Kış Fonu'nun da içi boş çıktı.
Önceki gün elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve dernek yöneticileri ile internet ortamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun sektör temsilcileri tarafından kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar, çözüm değil siyasi propaganda amacıyla sektörü topladığını gösterdi.