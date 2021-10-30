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    • Güncel
    • 30.10.2021 10:16
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    • 30.10.2021 10:43
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    İstanbul’da PKK/KCK ve PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede operasyon

    Son dakika haberine göre İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

    İstanbul’da PKK/KCK ve PYD/YPG’ye dev operasyon

    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

    Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel İstanbul’da PKK/KCK ve PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede operasyon
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