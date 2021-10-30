Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 98. yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni açtı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te ilan ettiği 'Cumhuriyet', 98 yılı geride bıraktı. Dün, Türkiye'nin dört bir yanında Ay-Yıldızlı bayrağımız dalgalandı. Türk milletinin bağımsızlığının simgesi Cumhuriyet, yediden yetmişe herkes tarafından coşkuyla kutlandı. İlk tören Anıtkabir'de yapıldı. Başkan Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek, mozoleye ulaştı.

Burada üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakan Erdoğan daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyoruz. Tarihi zaferlerle dolu milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

BÜYÜKELÇİLERE VETO

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Danimarka Büyükelçileri, geçtiğimiz hafta Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak çağrı yaptı! Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası geri adım atan 10 büyükelçi, dün düzenlenen törene çağırılmadı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EMANETİ 98 YAŞINDA

Egemenliğimizin simgesi Cumhuriyet, 98 yılı geride bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanında Ay-yıldızlı coşku vardı...

YENİ TÜRKİYE'NİN YENİ ESERİ

Başkan Erdoğan, yenilenen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında çarpıcı mesajlar verdi: Gezi olayları sırasında bu binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Uzun yıllar önce AKM'nin yenilenmesi projesine karşı çıkan, akla hayale gelmeyen yalanlara, iftiralara başvuran kişilerin ortaya çıkan eser karşısında bir parça da olsa mahcubiyet duyacaklarına inanıyorum. Artık karşımızda çehresi değişmiş, ufku derinleşmiş, imkanları artmış, hedefleri büyümüş bir İstanbul vardır. Artık eğitim, sağlık, ulaşım, spor, her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleriyle yarışan ve çoğunu geride bırakan İstanbul'a sahibiz.

SAYILARLA AKM

5 BLOKTA 95 bin 600 metrekare kapalı alan.

2 BİN 40 kişilik opera salonu.

802 KİŞİLİK tiyatro salonu.

KÜLTÜR sokağı, kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu.



KAFELER, tasarım dükkanı ve restoranlar.

YÜZDE 70 yerli malzeme kullanıldı, 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı.

2.5 YILDA tamamlandı, 2 milyar lira harcandı.