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    • 28.10.2021 23:04
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    • 28.10.2021 23:05
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    Türk Hava Yolları'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video!

    Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir video hazırladı. Cumhuriyetimizin 98. yılına özel hazırlanan video sosyal medyadan "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, şanlı bayrağımızı gökyüzünde taşıdığımız her uçuşta o günü yeniden hatırlıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun! " ifadeleriyle paylaşıldı.

    Bir milletin kaderine kaç hikaye sığar?

    Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaştı.

    Yapılan paylaşımda, Milli Mücadele'yi anlatan animasyon yer alıyor.

    Paylaşımda, "Bir milletin kaderine kaç hikaye sığar? Esareti kabul etmedik, mücadele ilan ettik. Cephelerde yetmedik, seferberlik ilan ettik. Canımızı ortaya koyduk, zaferler ilan ettik. En sonunda, özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımızla cumhuriyet ilan ettik. Bizde daha ne hikayeler var. O gün başlayan hikayelere aynı vatan aşkı ve mücadele ruhuyla bugün de devam ediyor, hep beraber çalışıyor ve yeni başarılar ilan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video!
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