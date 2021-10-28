Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çuval ve poşetlere sarılı toplam 26 kilo 410 gram esrar ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.