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    • 28.10.2021 15:51
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    • 28.10.2021 15:51
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    Antalya'da uyuşturucu operasyonu

    Antalya Kumluca'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    Antalya’da uyuşturucu operasyonu

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çuval ve poşetlere sarılı toplam 26 kilo 410 gram esrar ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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