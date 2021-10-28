Mustafa Sarıgül'den 'ABD muhalefet partilerine para gönderiyor' iddiası: Açıklamazlarsa ifşa ederiz

Bir dönem CHP'de siyaset yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı TV programında muhalefete yönelik çok çarpıcı iddialar gündeme getirdi.

"HANGİ PARTİYE DESTEK VERİLİYORSA AÇIKLANMASI LAZIM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, " ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu.

Sarıgül, şunları söyledi: "ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım. TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez. Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.

"AÇIKLAMAZSA İFŞA EDERİZ"

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı ifade eden Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz" diye konuştu.

ABD BAŞKANI BIDEN'IN "ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE DESTEK VERECEĞİZ" SÖZLERİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz yıl Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza atmıştı.

Joe Biden, skandal konuşmasında şunları kaydetti:

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu."