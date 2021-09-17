Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’a ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

"İNFAZIN ERTELENMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Bununla birlikte, ilgilinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak Ceza İnfaz Kurumuna alma veya bu yönde yakalama gibi işlemler yerine 5275 sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca ağır hastalık nedeniyle infazın ertelenmesine ilişkin hükümler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, Başsavcılığımızca ilgilinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanmış, burada düzenlenen raporda infazın ertelenmesi uygun görülmüştür.

"KESİN KARAR İÇİN İLGİLİNİN BİZZAT HAZIR EDİLMESİ İSTENDİ"

Anılan Kanun hükmü gereğince rapor, onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumunca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir. Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile -kişi bizzat hazır olmadan- bir karar vereceğini bildirmiştir.