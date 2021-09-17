Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’a ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Özeliikle FETÖ'cülerin ve algı medyasının giriştiği bir algı operasyonu daha bozuldu.
"FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hükümlü olan Ayşe Özdoğan'ın tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialara Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama geldi.
SAVCILIKTAN YALANLAMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cülerin yaydığı, Atilla Taş, euronews ve Deutsche Welle gibi yayın organlarının köpürttüğü, 'Özdoğan'ın tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hükümlü Ayşe Özdoğan'ın maruz kaldığı hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin olarak bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayşe Özdoğan , Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12.12.2019 tarihinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak aynı gün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır.
Hastalığı nedeniyle, 16.12.2019 tarihinde hastaneye sevk ve tahliye süreci re'sen başlatılmış, sağlık kurulu raporu doğrultusunda 26.12.2019 tarihinde aynı Mahkeme tarafından tutukluluktan tahliye edilmiştir. Devam eden yargılama sonucunda "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verilmiş, kararın 16.06.2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanmasıyla ceza kesinleşmiştir.