Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı

Kaplan Özköse'yi FETÖ'cü üst düzey firarilerinin de desteklediğini, "'Döneceğiz, kurumlarımızı kuracağız' diyen firari FETÖcü Adem Yavuz da Adem Özköse'yi savunmuş mesela. Fasıkların takdiri olarak yeter mi?" ifadeleriyle duyurdu.

Kaplan, Adem Özköse ve FETÖ'cülerin zor durumda olduklarını belirterek, "Bunları anlatan bir ben kaldım. O yüzden ellerinde ne mühimmat varsa saldırıyorlar. Yapamadıkları tek bir şey var: Bu yalan diyemiyorlar" dedi.

"İNSAN SADECE ŞU YORUMLARA BAKAR DA BİR DÜŞÜNÜR"

Kaplan Özköse'nin kendisi hakkındaki hakaretine karşı, "Adem'e kırk yılda bir FETÖ dedirttik ya, FETÖ'cüler çok incinmiş :) İnsan sadece şu yorumlara bakar da bir düşünür ama nerde.." ifadelerini kullandı.

Özköse, bunun üzerine "gazetecilik" yaptığını söyleyerek tepkilerden kurtulmaya çalışsa da, Salhab savunduğu ilk isim değil.

Fetullahçı Terör Ötgütü militanlarının birçok yalan ve uydurulmuş iftiralarının sözcülüğünü yapan Özköse, FETÖ'cülerin üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalıştıkları bir isim olan Ayşe Özdoğan'ı defalarca savundu.

Bununla da yetinmedi, YouTube kanalında Özdoğan ve ablasını konuk aldı.

AYŞE ÖZDOĞAN YALANI

Ayşe Özdoğan, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kanser hastası Özdoğan'ın tedavisinin aksatıldığı şeklinde mağduriyet algısı yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı sosyal medya hesaplarından aylardır infazının ertelenmesi için kampanya yapılan Ayşe Özdoğan ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Adli Tıp raporunda; Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği ve aktif bir tedavi almadığı öğrenildi. Böylece FETÖ'nün bir algı operasyonu daha yerle bir oldu.

"TECAVÜZ EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜ" DEDİĞİ KIZ, PKK'LI TERÖRİST ÇIKTI

Bu söz de gazeteci, Afrin'de bir Kürt kızının katil Esed'e karşı savaşan Suriye Milli Ordusu mensuplarınca kaçırılıp tecavüz edildiği ve öldürüldüğü iftirasını atmıştı.

Gerçek kısa ürede ortaya çıkmış bahsettiği kız PKK'ya katılmıştı. Afrin Savcılığı açıklamasında cesedin Afrin'de değil, Azez'de bulunduğunu belirtti. Azez Emniyet Müdürlüğü, öldürüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Afrinli Melek Halil'in ailesine bu cesedi göstermiş, aile cesedin kızlarına ait olmadığını ifade etmiş.

Cesedin 20-30 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Polis namus cinayetinden şüphelendiğini açıkladı. Kayıp Melek ise henüz bulunamadı. Olayın ne Afrin ile, ne TSK ile ne de SMO ile bir ilgisinin olmadığı tespit edildi.

NEREDE UYDURULMUŞ MAĞDURİYET VAR, ÖZKÖSE ORAYA KOŞUYOR!

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu Ali Koca'nın kızı, babasını ziyaret edemediğini iddia etmişti.

Özköse, bu iddialar üzerinden FETÖ'cülerin düzenlediği mağduriyet oyununda kendisine yer edinmeye çalışsa da gerçek ortaya çıkmıştı.

Özköse'nin insan hakları kisvesi altında hükümlüleri savunan ve FETÖ sempatizanlığı yapan paylaşımlarına vatandaşlar tepki gösteriyor.