Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi ve Dünya Liderler Zirvesi’ne katılacak! İşte o tarihler...

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.