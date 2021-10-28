Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi ve Dünya Liderler Zirvesi’ne katılacak! İşte o tarihler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu sürüyor.
ÖNCE İTALYA SONRA BİRLEŞİK KRALLIK
Erdoğan 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.
1 KASIM'DA HİTAPLARINI GERÇEKLEŞTİRECEK
Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 1 Kasım'da hitaplarını gerçekleştirecek.