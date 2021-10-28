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    • 28.10.2021 18:21
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    • 28.10.2021 18:40
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    Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi ve Dünya Liderler Zirvesi’ne katılacak! İşte o tarihler...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecek. Erdoğan, Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 1 Kasım'da hitaplarını gerçekleştirecek. İşte detaylar...

    Başkan ’Zirve’lere katılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu sürüyor.

    ÖNCE İTALYA SONRA BİRLEŞİK KRALLIK
    Erdoğan 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecek.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

    1 KASIM'DA HİTAPLARINI GERÇEKLEŞTİRECEK
    Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 1 Kasım'da hitaplarını gerçekleştirecek.

        DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK
        Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

        SON YURT DIŞI ZİYARETLERİ
        Başkan Erdoğan son olarak yurt dışı ziyaretleri kapsamında 26 Ekim'de Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapmıştı.

        Başkan Erdoğan 17-20 Ekim tarihleri arasında ise Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turunu gerçekleştirmişti.

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