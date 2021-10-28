29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yarın Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatilde otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...
29 EKİM YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.
2021 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2021 - Yılbaşı
23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı