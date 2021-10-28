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    • 28.10.2021 17:35
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    • 28.10.2021 17:35
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    29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?

    Türk tarihinin en önemli günlerinden birisi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak. Bu önemli günde vatandaşlar hangi illerde ulaşımın ücretsiz olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...

    29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yarın Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatilde otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

    29 EKİM YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

    2021 RESMİ TATİLLER

    1 Ocak 2021 - Yılbaşı
    23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı

    19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı
    30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı
    29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.
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        Haberler Güncel 29 Ekim yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?
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