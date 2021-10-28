Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası için yeni dilekçe

'ENDİŞE VE PANİK YARATMAK AMACIYLA YAPILMIŞTIR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde "Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı.