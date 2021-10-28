Meşhur kahve zincirinin Etiler şubesinde büyük skandal! Fırın yerine bulaşık makinesinde sandviç ısıttılar

Türkiye'de 600'e yakın şubesi bulunan uluslararası kahve zincirinin Etiler'deki bir mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirketin denetim ekipleri, rutin kontroller için geçen yıl sahaya indi. H. D.'nin mağaza müdürü olduğu şubeye ise G. Y. ve S. A. denetim için geldi. Ekipler, satışlardaki kaybın nedeni ve mağazadaki durumu mercek altına aldı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Denetmenlerin mercek altına aldığı kamera kayıtları ise davaya konu olayı gün yüzüne çıkardı. 23 Ocak 2020 tarihli kayda göre H. D., 5 adet sandviçi dondurucudan çıkardı. Kayda göre D., elindeki Sandviç kutusunu fırına koymak yerine bulaşık makinesine yerleştirdi.