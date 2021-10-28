Meşhur kahve zincirinin Etiler şubesinde büyük skandal! Fırın yerine bulaşık makinesinde sandviç ısıttılar

Türkiye'de 600'e yakın şubesi bulunan uluslararası kahve zincirinin Etiler'deki bir mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirketin denetim ekipleri, rutin kontroller için geçen yıl sahaya indi. H. D.'nin mağaza müdürü olduğu şubeye ise G. Y. ve S. A. denetim için geldi. Ekipler, satışlardaki kaybın nedeni ve mağazadaki durumu mercek altına aldı.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI
Denetmenlerin mercek altına aldığı kamera kayıtları ise davaya konu olayı gün yüzüne çıkardı. 23 Ocak 2020 tarihli kayda göre H. D., 5 adet sandviçi dondurucudan çıkardı. Kayda göre D., elindeki Sandviç kutusunu fırına koymak yerine bulaşık makinesine yerleştirdi.
D. saat 14.23'te ürünleri bulaşık makinesine koydu. Aradan 40 dakika geçtikten sonra da D. bu sandviçleri müşteriye sundu. Denetmenler, bu durumu 10 Şubat günü tutanak altına aldı. 14 Şubat'ta ise H. D.'nin iş akdi fesh edildi.
'AMBALAJ VAR SORUN OLMAZ'
İşten çıkarılan H. D., 5 yıl 1 ay çalıştığı şirketten kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte yasal bir takım alacaklarının olduğunu söyledi.
Mağaza ile ilişiği kesilen H. D., İstanbul 32. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Şenol Özçakıcı'nın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: "Donukluğu çözülen ürünlerin belli bir süre içinde satılması gerekir. Bu ürünler satılmayınca, mağaza müdüründen savunma alınıyor. Bu nedenle de prim alamıyorlar.