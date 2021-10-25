MİT'in İsrail'e vurduğu demir yumrukta detaylar ortaya çıktı: İşte yakalanan 15 Mossad ajanı

MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin fotoğraflarına ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri casusluk faaliyetlerine ulaşıldı. 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi olan M.A.S. oldu. İkinci en önemli isim ise Mossad yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.
7 İSİM KULLANIYOR
Özellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarını veren A.Z.'nin 7 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı. 307 ..... numaralı İsrail pasaport hamili A.Z.'nin, M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.
N.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinden Western Union vasıtasıyla gelen paraların dağıtımında rol oynadı.
EN TECRÜBELİSİ
R.A.A.: 46 yaşında olan R.A.A. hem canlı kuryelik hem de Mossad yöneticilerine casusluk yapan bir isim. 2000'li yıllardan itibaren Mossad'la bağlantılı. İsrail'in İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda yaptığı her görüşmede 400 dolar alıyordu. Mossad yöneticileriyle hem İsrail hem de Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde görüşmeler gerçekleştirdi.