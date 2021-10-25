MİT'in İsrail'e vurduğu demir yumrukta detaylar ortaya çıktı: İşte yakalanan 15 Mossad ajanı

ALMANYA'DAKİ YÖNETİCIYE BAĞLI

Almanya'da bulunan A. Z. isimli 'case officer' la yüklü miktarda havale işlemi ve canlı kuryeyle yüzlerce Euro ve dolar alan şebekenin diğer üyeleri ise şu isimler:

A.A.Z. 36 yaşında. 2021 içerisinde A.Z.'den 10 bin dolar canlı kurye vasıtasıyla teslim aldı.

R.G.: 31 yaşında. 2021 yılında yaklaşık 5 bin dolar'ı havale yöntemiyle aldı.

N.A.A.: 28 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar teslim aldı.

M.H.B.: 29 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla 5 bin dolar teslim aldı.

Y.M.A.: 21 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar ödeme aldı.

A.M.S.: 27 yaşında. Canlı kurye vasıtasıyla bin dolar teslim aldı.

J.H.A.: Bu yıl 2 bin dolar havale alırken, bir diğer ajan

K.M.A. ise bin 500 dolar canlı kurye ve havale yöntemiyle kendisine gönderilen parayı teslim aldı.