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    • 27.10.2021 07:13
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    • 27.10.2021 07:23
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    SON DAKİKA! MİT'in yakaladığı Mossad ajanlarının hedefindeki isim belli oldu

    MİT'in gündeme bomba gibi düşen Mossad operasyonunun detayları ortaya çıkıyor. 15 kişiden oluşan ve 5 farklı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında bulunan A.R.A. isimli ajanın faaliyetleri dikkat çekti. Ortaya çıkan detaylara göre 29 yaşındaki casusun, 'Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'la ilgili ayrıntılı biyografik istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı.

    MİT’in yakaladığı Mossad ajanlarının hedefindeki isim belli oldu

    Güvenlik birimleri, kendisine yönelik suikast girişimi olabileceği ihtimalini değerlendirmeye alarak Hasan'ı ikaz etti. A.R.A. isimli ajan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Mossad'ın 'case officer' olarak bilinen saha elemanı A.Z.'ye bağlıydı. 2019'dan beri A.Z.'ye bilgi sağlıyordu. A.Z. isimli Mossad yetkilisi, geçen yıl ekimde A.R.A. isimli ajandan bir isim hakkında biyografik istihbarat çalışması yapması talimatı verdi.

    Hatta bu isimle temasa geçip yakınlık kurmasını istedi. Bu isim 'Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'dı. Talimat üzerine harekete geçen A.R.A., İstanbul'da ikamet eden A. Hasan'ı araştırmaya koyuldu.

    KONTRATINI BİLE GÖNDERMİŞ
    Sabah'ın haberine göre Hasan'ın güncel durumu, kişisel bilgileri, konakladığı evin adresi, kira kontratı, Lübnan'a yapacağı seyahat ve orada yapacağı konaklamaları dahil temin ederek A.Z. isimli Mossad yöneticisine gönderdi.

        A.R.A.'nın ayrıca Hasan'ın ailesinin pasaport bilgilerini de A.Z.'ye gönderdiği ortaya çıkarken, Hasan'la yakınlık kurmaya çalıştığı da belirlendi. Elde ettiği ve yurt dışındaki Mossad ajanına gönderdiği bu bilgiler karşılığında binlerce dolar aldığı saptandı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! MİT'in yakaladığı Mossad ajanlarının hedefindeki isim belli oldu
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