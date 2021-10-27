Bugün resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Okullarda kaç ders işlenecek?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı gün kala '28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü?' Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle 28 Ekim Perşembe gününün de tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasına girdi. Peki, yarın resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Okullarda kaç ders işlenecek? İşte tüm merak edilen detaylar!
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
28 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Bu sene 29 Ekim Cuma gününe geliyor. Yani Perşembe günü yarım gün ve Cuma günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır.
Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Yani okullar perşembe günü yarım gün olacak, öğleden sonra tatil olacak. Haftasonu ile birlikte okullar 3.5 gün tatil olacak.