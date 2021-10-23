MİT'in MOSSAD operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Casusları yakalayan şifre: Parayı takip et

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği son yılların en kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin deşifre edildiği kozmik bilgilere istihbarattaki 'Parayı takip et' ilkesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı.
Para hareketlerinin takibi sonucunda MİT'in Mossad adına casusluk faaliyeti gösterdiğini tespit ettiği 15 kişilik 5 ayrı hücreden birinde görev yapan 27 yaşındaki A. B.'nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı. A. B.'nin isminin belirlenmesinden sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi ve şebekenin bütün üyelerinin isimlerine ulaşıldı.
MİT'in Mossad'a yönelik gerçekleştirdiği bu büyük operasyona, Osmanlıca 'önemli', 'itina edilen' anlamına gelen 'Muteni' isminin verildiği öğrenildi.
KENDİNE HAYIRSEVER GÖRÜNÜMÜ VERDİ
Canlı kurye A. B.'nin, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan Mossad yetkilisi A. Z.'ye bilgi aktaran Türkiye'deki ajanlara elden ve havale yöntemiyle binlerce euro ve dolar teslim ettiği belirlendi. 27 yaşında olan A. B.'nin ifadesine SABAH Özel İstihbarat Bölümü ulaştı. Canlı kuryenin saha yöneticiliğini yapan A. Z.'nin kendisine hayırsever görünümü verdiği anlaşıldı.
Kendi ifadesine göre A. B., Türkiye'ye 2015 yılında geldi ve İstanbul'da ikamet etmeye başladı. Almanya'da yaşayan kardeşinin oradaki Arap vatandaşlara kalacak yer ayarlayan ve oteli bulunan A. Z. isimli kişiden bahsettiğini aktaran A. B., Mossad'la ilk temasına ilişkin şu kritik bilgileri verdi: "Bu kişinin (A. Z.) İstanbul'da bazı şahıslara ticari amaçlı para gönderdiğini, bu gönderilen paraların elden teslim edilmesi ve havale işlemleri için güvenilir birisini aradığını duydum ve temasa geçip tanıştım."
TESLİM NOKTALARI: MARMARAY VE METROBÜS
Kurye sorumlusu, Mossad'daki bağlantısı olan A. Z.'nin kendisine "Kalabalık ve umuma açık yerlerde teslimat yap" talimatı verdiğini de söyledi. İlk havale işlemini 2020 Ağustos ayında gerçekleştirdiğini söyleyen A. B., "Gönderilen paraları kimi zaman döviz büroları kimi zaman havale ofislerinden teslim alıyordum. Bu paraları A.Z.'nin söylediği kişilere elden ve havale bürolarından iletilmesini sağlıyordum. Benim ücretimi teslim edeceğim paranın içerisinde gönderirdi. Havale ofisinden teslim aldığım binlerce doları Marmaray durakları veya Metrobüs duraklarında elden teslim ettim" dedi.