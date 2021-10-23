MİT'in MOSSAD operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Casusları yakalayan şifre: Parayı takip et

Wİ-Fİ BİLGİLERİNİ ALARAK FİŞLEDİLER

15 kişilik şebekenin bir diğer üyesi olan 29 yaşındaki A. R. A. da yine Almanya'da ikamet eden Mossad yetkilisi A. Z. ile irtibatlı casuslardandı. A. R. A, Mossad'ın saha sorumlusu A. Z.'den aldığı talimatlar doğrultusunda, Başakşehir'de Arap vatandaşların oturduğu lüks siteye giderek posta kutusu üzerinde yazan adları tespit etti ve saha sorumlusuna gönderdi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerin karşılığını da 'Bitcoin' ödemesiyle aldı.

YARDIM İSTEYENLERE İHANET

A. R. A.'nın diğer görevi ise; kendisinin işlettiği ofise gelerek ikamet izni alınması konusunda yardım isteyen Arap vatandaşlara ait belgeleri Mossad yetkilileriyle paylaşmasıydı.

A. R. A, Mossad saha sorumlusunun talimatı doğrultusunda 28 Ocak 2021'de Kenya'ya gitti. A. R. A.'nın yine A. Z.'nin talimatıyla tatlı kutusu içerisine yerleştirilen bir parayı bir taksici vasıtasıyla hedef şahsa götürerek canlı kuryelik de yaptı.