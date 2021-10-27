28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi olacak? 28 Ekim mesai yarım gün mü, tam gün mü? Üniversiteler tatil mi? Banka, eczane, hastaneler açık mı?

28 Ekim tarihinde okullarda tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 2021 resmi tatillerin sonuncusu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Bu gelişmelerin akabinde 28 Ekim Perşembe gününün tam gün mü yarım gün mü olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Kamu, özel sektör ve okullar öğleden sonra mı tatil olacak? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!
28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. Buna göre okullar da yarım gün tatil olacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR AÇIK MI? NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.