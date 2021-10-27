CHP'de Kandil etkisi: Kılıçdaroğlu'na 2 yıl önce evet dediği tezkereye bu kez hayır dedirdiler

KILIÇDAROĞLU'NUN BAHANESİ

Hele hele Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında, tezkere "hayır" demek için öne sürdüğü yabancı asker bulundurulmasıyla ilgili sözler, tam bir hedef şaşırtma. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

"Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak?...Tezkeredeki yabancı güçler kim?"

Bunu soran Kılıçdaroğlu, 2020'de parti olarak "evet" oyu verdikleri Irak-Suriye tezkeresinde de aynı ifadelerin bulunduğundan hiç söz etmiyor.

Ben kendisine ve yandaşlarına hatırlatayım.

7 Ekim 2020'de CHP'lilerin oylarıyla da kabul edilen ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tezkerenin başlığı tam olarak şöyle: