CHP'de Kandil etkisi: Kılıçdaroğlu'na 2 yıl önce evet dediği tezkereye bu kez hayır dedirdiler

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü.
Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.
AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı.
Tezkerenin kabulüyle, Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlar 30 Ekim'den itibaren 2 yıl uzatıldı.
BİR TWEET'İ İLE İKİ YIL ÖNCE 'EVET' DEDİĞİNE BUGÜN 'HAYIR' DİYOR
CHP'nin "hayır" oyu tepkilerin odağındayken gazeteci Nedim Şener dikkat çeken bir detayı bugünkü köşesine taşıdı. Şener, "CHP'nin bir tweet'i ile iki yıl önce 'evet' dediğine bugün 'hayır' dediğine" dikkat çekti. İşte Şener'İn bugünkü köşe yazısı:
İki yıl önce 7 Ekim 2020'de "evet" oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM'de oylanan tezkereye "hayır" diyen CHP'nin, 2023 seçimlerinde HDP'lilerin oylarını almak için yapmayacağı şeyin olmadığını gösterdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN BAHANESİ
Hele hele Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında, tezkere "hayır" demek için öne sürdüğü yabancı asker bulundurulmasıyla ilgili sözler, tam bir hedef şaşırtma. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:
"Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak?...Tezkeredeki yabancı güçler kim?"
Bunu soran Kılıçdaroğlu, 2020'de parti olarak "evet" oyu verdikleri Irak-Suriye tezkeresinde de aynı ifadelerin bulunduğundan hiç söz etmiyor.
Ben kendisine ve yandaşlarına hatırlatayım.
7 Ekim 2020'de CHP'lilerin oylarıyla da kabul edilen ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tezkerenin başlığı tam olarak şöyle: