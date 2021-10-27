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    • 27.10.2021 08:50
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    • 27.10.2021 09:00
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    CHP'de Kandil etkisi: Kılıçdaroğlu'na 2 yıl önce evet dediği tezkereye bu kez hayır dedirdiler

    TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. İki yıl önce 7 Ekim 2020’de “evet” oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM’de oylanan tezkereye “hayır” diyen CHP’nin nasıl Kandil'in güdümüne girdiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

    Tezkereye hayır dedirten güç: HDP!

    Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü.

    Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.

    AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı.

    Tezkerenin kabulüyle, Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlar 30 Ekim'den itibaren 2 yıl uzatıldı.



    BİR TWEET'İ İLE İKİ YIL ÖNCE 'EVET' DEDİĞİNE BUGÜN 'HAYIR' DİYOR
    CHP'nin "hayır" oyu tepkilerin odağındayken gazeteci Nedim Şener dikkat çeken bir detayı bugünkü köşesine taşıdı. Şener, "CHP'nin bir tweet'i ile iki yıl önce 'evet' dediğine bugün 'hayır' dediğine" dikkat çekti. İşte Şener'İn bugünkü köşe yazısı:

    Kılıçdaroğlu 2 yıl önce böyle evet dediği tezkereye bu kez hayır dedi

    İki yıl önce 7 Ekim 2020'de "evet" oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM'de oylanan tezkereye "hayır" diyen CHP'nin, 2023 seçimlerinde HDP'lilerin oylarını almak için yapmayacağı şeyin olmadığını gösterdi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN BAHANESİ

    Hele hele Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında, tezkere "hayır" demek için öne sürdüğü yabancı asker bulundurulmasıyla ilgili sözler, tam bir hedef şaşırtma. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

    "Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak?...Tezkeredeki yabancı güçler kim?"

    Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz sözler! Tezkereye hayır oyuna 'TÜGVA' kılıfı

    Bunu soran Kılıçdaroğlu, 2020'de parti olarak "evet" oyu verdikleri Irak-Suriye tezkeresinde de aynı ifadelerin bulunduğundan hiç söz etmiyor.

    Ben kendisine ve yandaşlarına hatırlatayım.

    7 Ekim 2020'de CHP'lilerin oylarıyla da kabul edilen ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tezkerenin başlığı tam olarak şöyle:


        7 Ekim 2020 tarihinde kabul edilen 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan tezkere kararı.

        "TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK AYRILIKÇI HAREKETLER, TERÖR TEHDİDİ VE HER TÜRLÜ GÜVENLİK RİSKİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAK, IRAK VE SURİYE'DEKİ TÜM TERÖRİST ÖRGÜTLERDEN ÜLKEMİZE YÖNELEBİLECEK SALDIRILARI BERTARAF ETMEK VE KİTLESEL GÖÇ GİBİ DİĞER MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN İDAME ETTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HUDUT, SUMUL MİKTAR VE ZAMANI CUMHURBAŞKANINCA TAKDİR VE TAYİN OLUNACAK ŞEKİLDE, GEREKTİĞİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ, YABANCI SİLAHLI KUVVETLERIN TÜRKİYE'DE BULUNMASI VE BU KUVVETLERİN CUMHURBAŞKANININ BELİRLEYECEĞİ ESASLARA GÖRE KULLANILMASI İLE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI İÇİN ANAYASA'NIN 92'NCİ MADDESİ UYARINCA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN 2/10/2014 TARİHLİ VE 1071 SAYILI KARARIYLA VERİLEN VE SON OLARAK 8/10/2019 TARİHLİ VE 1231 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARIYLA 30/10/2020 TARİHİNE KADAR UZATILAN İZİN SÜRESİNİN 30/10/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASINA DAİR KARAR"

        BİREBİR AYNI TEZKERE

        Dün TBMM'de görüşülen ve HDP ile CHP'nin de "hayır" oyu vereceğini açıklamasına rağmen TBMM'de kabul edilmesi beklenen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'de PKK ve DEAŞ ile mücadele amacını taşıyan tezkere, 2020'deki tezkerenin birebir aynısı.

        Amacı ise tezkere metni girişinde şöyle anlatılıyor:

        "Türkiye, komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır.

        Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir. PKK/PYD-YPG, Fırat'ın doğusunda bölücü gündemine hız vermiştir. Harekat alanlarımızda tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda önlemler alınmaktadır. İdlib'te, Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir.

        Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

        HDP'Lİ TAŞÇIER OY İLE TEHDİT ETTİ

        Devamını ise dün TBMM'de görüşülen tezkereden aktarayım:

        Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı millî güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak...

        ... Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması amacıyla son olarak 7 Ekim 2020'de süresi 30 Ekim 2021'te dolan tezkere süresinin iki yıl uzatılması istendi.

        KILIÇDAROĞLU MESAJI ALDI

        Peki değişen ne? Yani CHP iki yıl önce "evet" diyen dediği aynı içerikteki tezkereye şimdi neden "hayır" diyor? Cevabını HDP Eşbaşkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın çağrılarında ve HDP milletvekili İmam Taşçıer'in Tweet'inde görmek mümkün.

        Taşçıer, 26 Ekim günü saat 00.23'te attığı Tweet'te, "Tezkereye CHP evet diyecekse hiçbir Kürt CHP, AKP'den daha iyidir diye oy vermemelidir" mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu, mesajı aldı ve partisi tezkereye "hayır" dedi. Gerisi boş laf. 17 Şubat 2021 günü, HDP, terör örgütünün esiri, CHP ise HDP'nin esiri diye yazmıştım bu köşede. Maalesef yanılmadım...

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