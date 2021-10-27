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    • 27.10.2021 09:05
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    29 Ekim şiirleri 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

    Tarihimizde dönüm noktası olan Cumhuriyet Bayramı’na az bir zaman kala 29 Ekim şiirleri 2021 araştırmaları hız kazandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü coşkuyla ve etkinliklerle kutlanacak. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle kutlamalar yapılamamıştı. Sosyal medyadan paylaşmak, sevdiklerine SMS, Whatsapp üzerinden göndermek isteyenler En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri arayışına başladı. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyenler için uzun ve kısa 29 Ekim şiirlerini haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri 2021!

    29 Ekim şiirleri 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bu yıl Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıldönümü ve okullarda sevinçle, düzenlenen etkinliklerle, okunacak şiirlerle kutlanacak. Okulda okuyacaklar, sosyal medyadan paylaşacaklar ya da sevdiklerine mesaj olarak gönderecekler için 29 Ekim şiirlerini haberimizde bulabilir, içerisinde seçip gönderebilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Canımızdasın, Kanımızdasın.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    B. Kemal ÇAĞLAR

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Fethi BOLAYIR

        CUMHURİYET'E

        Bağımsızlık, hürriyet,
        Sendedir Cumhuriyet.
        Kutluyoruz tüm millet,
        Varol sen Cumhuriyet.

        Seninle mutlu vatan
        Uğrunda dökeriz kan,
        Armağansın Ata'dan,
        Varol sen Cumhuriyet.

        Ulusumu yücelttin,
        Uygarlığa yönelttin,
        Yurdumu cennet ettin,
        Varol sen Cumhuriyet.

        Albayrağıma sarıl,
        Aydınlat ışıl ışıl,
        Kutlasın binlerce yıl,
        Varol sen Cumhuriyet.

        29 EKİM

        Cumhuriyet Bayramı
        Geldi bize ne mutlu!
        Bayraklarla donattık,
        Güzel okulumuzu.

        Sokaklarda, evlerde,
        Al bayrak dalgalanır.
        Onun o al rengini,
        Bütün bir dünya tanır.

        Yirmi dokuz ekimi
        Karşılarız neşeyle,
        Çünkü bu günde erdik
        Büyük Cumhuriyete.

        Yürüyün arkadaşlar,
        Hep ileri koşalım.
        Bugün bayramımız var.
        Gelin bayramlaşalım.

        CUMHURİYET

        Biziz bu memleketin,
        Kanı, kemiği, eti.
        29 Ekim'de
        Kurduk CUMHURİYETİ.

        29 Ekim'de,
        Yine bir ay parladı,
        İşte bu parlak ayın,
        CUMHURİYET'tir adı.

        Cumhuriyet yolların,
        En iyisi, en düzü,
        Atatürk'ün zekâsı,
        Ak etti yüzümüzü.

        29 Ekim'de,.
        Bütün ışıklar yansın,
        Caddeler baştan başa,
        Bayraklarla donansın.

        Şerefimiz var, yurdun,
        Toprağında, taşında.
        Dinç CUMHURİYET'imiz,
        Bir sonsuzluk yaşında.

        Elele tutuşalım,
        Hiç değişmez bu niyet.
        Yaşasın Türk Milleti,
        Yaşasın CUMHURİYET!

            AKDENİZ'E DOĞRU

            Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
            Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

            Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
            Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

            "Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…
            Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

            Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
            Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

            Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
            Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

            Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
            Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

            Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
            Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

            YAŞASIN CUMHURİYET

            Coşkunuz, sevinçliyiz,
            Ayrı, gayrı değiliz,
            Bütün Türkler hep biriz,
            Yaşasın cumhuriyet.

            Dünyaya şeref saldık,
            Nice ülkeler aldık,
            Alnı lekesiz kaldık,
            Yaşasın cumhuriyet.

            Atatürk kalbimizde,
            Yürürüz her gün biz de
            Onun çizdiği izde,
            Yaşasın cumhuriyet.

            Türk, askerdir doğuştan;
            Hoşlanırız boğuştan,
            Bize anadır vatan,
            Yaşasın cumhuriyet...

            Yaşasın vatan ana,
            Bağlıyız candan ona,
            Ne mutlu Türk olana,
            Yaşasın cumhuriyet.
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            Haberler Güncel 29 Ekim şiirleri 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
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