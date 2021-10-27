29 Ekim şiirleri 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bu yıl Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıldönümü ve okullarda sevinçle, düzenlenen etkinliklerle, okunacak şiirlerle kutlanacak. Okulda okuyacaklar, sosyal medyadan paylaşacaklar ya da sevdiklerine mesaj olarak gönderecekler için 29 Ekim şiirlerini haberimizde bulabilir, içerisinde seçip gönderebilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR