Başkan Erdoğan, büyükelçilere sert çıktı! Onlar da adeta özür diler gibi açıklama yaptı

ABD'nin başını çektiği 10 ülkenin büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına Başkan Erdoğan'ın "İstenmeyen adam ilan edileceksiniz" cevabının ardından özür diledi. Türkiye'ye bağlılıklarını bildirdi. Ankara ise özürlerini kabul etti.

BBC, büyükelçiliklerin geri adım atmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert çıkışının etkili olduğunu anlattı.

"Türkiye ile ABD dahil 10 Batılı ülke arasındaki gerilim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan edeceğini duyurmasından sonra azaldı." ifadelerini kullandı. Büyükelçilerin sınır dışı edilmeleri gündeme gelince açıklamaların geri çekildiğini vurgulayan BBC, Erdoğan'ın hamlesinin Batılı güçlerle yeni bir diplomatik krizi engellediğini kaydetti. Ankara'nın da krizin çözülmesiyle rahatladığı ifade edildi.

HAVAALANI AÇTI

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı. Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin Karabağ'da çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan- Ağbend kara yollarının temel atma törenine de katıldı.

BAYRAKTAR'I YAD ETTİLER

Başkan Erdoğan ile Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da zaferde pay sahibi olan milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı da yad etti.