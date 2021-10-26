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    • 26.10.2021 17:01
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    Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Azerbaycan’a gitti. Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış kurdelesini kesip incelemelerde bulunduktan sonra, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne katıldı. Daha sonra Ağalı köyüne gelen Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi.

    Aliyev, Erdoğan’ı törenle karşıladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zengilan'ın Ağalı köyünde resmi törenle karşılandı.

    Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış kurdelesini kesip incelemelerde bulunduktan sonra, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne katıldı.

    Daha sonra Ağalı köyüne gelen Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi.

    Başkan Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

        Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, askerleri selamladı.

        Karşılamanın ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti, heyetler arasındaki görüşmeler de başladı.

        Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Azerbaycanlı bakanlar da hazır bulundu.

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