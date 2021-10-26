Son dakika: Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür. Kardeşim Erdoğan Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek isteyenlere verdiği cevap örnektir."



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"4.5 aylık aradan sonra işgalden azat edilen bu güzel bölgede, Fuzili'den sonra Zengilan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerçekten bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, sürhatle geliştiğini görmek her baba yiğidin, siyasetçinin karı değildir. Buradan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış kardeşlerim için müjdeyi vermek mümkün olacak. İnanıyorum ki ayrılmak zorunda kaldıkları bu topraklara dönme imkanı bulacaklardır.

Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın köşe taşlarını oluşturuyor. Gerek trenler, viyadükler, otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye olarak bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz.

İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu değerlendirme imkanı bulduk.



RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan'ın Birinci Ağalı köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Başkan Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı.

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.