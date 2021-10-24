Mossad ajanı doktor Muhammed Salhab'ın nişanlısı konuştu: Herkese ayrı yalan!

İsrail için para karşılığı casusluk yaparken yakalanan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve stajyer doktor olduğu ortaya çıkmıştı.
HERKESE AYRI BİR YALAN
3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine giden Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlenmiş, Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" diye yalanlar söylediği tespit edilmşti.
Salhab'ın 5 Eylül'de hakkında kayıp ihbarından bulunan nişanlısı F.R.O.'nun (21) emniyetteki ifadesine ulaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, F.R.O "Tanıştıktan kısa süre sonra Muhammed'i ailem ile tanıştırmak istedim. Ancak Muhammed önce İstanbul'a ardından da İsviçre'ye gideceğini, döndüğünde tanışabileceğini söyledi. Geri döndüğünde de ailemle tanıştı.