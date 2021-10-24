Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2021 07:28
    ABONE OL

    Mossad ajanı doktor Muhammed Salhab'ın nişanlısı konuştu: Herkese ayrı yalan!

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği son yılların en kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ajanlardan stajyer doktor olan Muhammed Salhab'ın sevgilisine "İsviçre'ye gidiyorum" derken aynı gün başka bir arkadaşına "Ürdün'e gidiyorum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı.

    Ajan doktorun nişanlısı konuştu!

    İsrail için para karşılığı casusluk yaparken yakalanan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve stajyer doktor olduğu ortaya çıkmıştı.

    HERKESE AYRI BİR YALAN
    3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine giden Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlenmiş, Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" diye yalanlar söylediği tespit edilmşti.

    Salhab'ın 5 Eylül'de hakkında kayıp ihbarından bulunan nişanlısı F.R.O.'nun (21) emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, F.R.O "Tanıştıktan kısa süre sonra Muhammed'i ailem ile tanıştırmak istedim. Ancak Muhammed önce İstanbul'a ardından da İsviçre'ye gideceğini, döndüğünde tanışabileceğini söyledi. Geri döndüğünde de ailemle tanıştı.

        EVLİLİK DÜŞÜNÜYORDUK
        Evlilik düşünüyorduk. En son 1 Eylül'de görüştük. 2 Eylül'de nöbetçi olduğu için 3 Eylül günü Cuma namazından sonra buluşmak için sözleştik. Muhammed iki saat geçmesine rağmen gelmedi.


        SEVGİLİSİNE 'İSVİÇRE' ARKADAŞINA 'ÜRDÜN'E GİDİYORUM' DEDİ
        Mesajlarım da iletilmedi. Kendisine ulaşamayınca eniştemi aradım. 5 Eylül günü de emniyete kayıp müracaatında bulundum."         dedi. Salhab'ın sevgilisine "İsviçre'ye gidiyorum" derken aynı gün başka bir arkadaşına "Ürdün'e gidiyorum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalışan emekliye çifte tazminat
        Haberler Güncel Mossad ajanı doktor Muhammed Salhab'ın nişanlısı konuştu: Herkese ayrı yalan!
            SON DAKİKA