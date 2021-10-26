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    • Güncel
    • 26.10.2021 09:53
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    • 26.10.2021 09:57
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    SON DAKİKA | Bakanlık "acele" koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin tohum ithal ettiği ülkelerin tohumlarında Türkiye için büyük risk taşıyan tohum virüsleri tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na "acele" koduyla gönderilen yazıda bu virüslerin son dönemde dünyada hızla yayıldığı belirtildi.

    Bakanlık acele koduyla uyardı: İthal tohumda alarm

    Türkiye'ye yapılacak domates ve biber tohumu ithalatındaki sertifika bilgileri revize edildi. Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na "acele" koduyla gönderilen yazıda, Pospiviroid cinsi içerisinde yer alan bazı viroidler, Begomovirus cinsi içerisinde yer alan "Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)" ve Tobamovirus cinsi içerisinde yer alan "Tomato mottle mosaic virusün (ToMMV)" son dönemde dünyada hızla yayıldığı belirtildi.

    "BÜYÜK RİSK"
    ToLCNDV virüsünün hıyar, kavun, bal kabağı başta olmak üzere, domates ve biber gibi fazla sayıda konukçuya sahip olduğu belirtilerek, "ToLCNDV ülkemizde bulunmamaktadır.

    Ancak Asya (İran, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan), Avrupa (Yunanistan, İtalya, İspanya) ve Afrika'da (Cezayir, Fas, Tunus ve Seyşeller) yakın çevremizde yaygın olarak saptanmıştır. EPPO Alert Listesinde de bulunan virüs, yakın çevremizde bulunması ve geniş konukçularının da olması sebebiyle ülkemiz açısından büyük risk teşkil etmektedir" denildi.

        ToMMV virüsünün ise domates, biber, tütün, turp gibi çeşitli ürünlerin konukçusu olduğuna ve tohumlarla taşınabildiğine dikkat çekilen yazıda, "Domates tohumu ithalatçısı olduğumuz ülkelerden biri olan İsrail ile sınır komşumuz İran başta olmak üzere Çin, ABD, Brezilya, Meksika, İspanya, Çek Cumhuriyeti'nde de bulunmaktadır" bilgisi verildi.

        SERTİFİKA İSTENECEK
        CLVd virüsünün domates, biber ve patateste etkili olduğu, ABD'nin bu virüsle bulaşık durumda olduğu virüsün görüldüğü Kanada ve Tayland'da da alınan önlemlerin duyurulduğu belirtildi.

        Söz konusu tohumlarda, tohumların ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, üretim yerinin adı ve tohumların ihracatçı ülke tarafından analize tabi tutulduğu yönünde sertifikalar talep edilecek.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA | Bakanlık "acele" koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
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