SON DAKİKA | Bakanlık "acele" koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı

Türkiye'ye yapılacak domates ve biber tohumu ithalatındaki sertifika bilgileri revize edildi. Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na "acele" koduyla gönderilen yazıda, Pospiviroid cinsi içerisinde yer alan bazı viroidler, Begomovirus cinsi içerisinde yer alan "Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)" ve Tobamovirus cinsi içerisinde yer alan "Tomato mottle mosaic virusün (ToMMV)" son dönemde dünyada hızla yayıldığı belirtildi.
Ancak Asya (İran, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan), Avrupa (Yunanistan, İtalya, İspanya) ve Afrika'da (Cezayir, Fas, Tunus ve Seyşeller) yakın çevremizde yaygın olarak saptanmıştır. EPPO Alert Listesinde de bulunan virüs, yakın çevremizde bulunması ve geniş konukçularının da olması sebebiyle ülkemiz açısından büyük risk teşkil etmektedir" denildi.