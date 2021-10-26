SON DAKİKA | Bakanlık "acele" koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı

ToMMV virüsünün ise domates, biber, tütün, turp gibi çeşitli ürünlerin konukçusu olduğuna ve tohumlarla taşınabildiğine dikkat çekilen yazıda, "Domates tohumu ithalatçısı olduğumuz ülkelerden biri olan İsrail ile sınır komşumuz İran başta olmak üzere Çin, ABD, Brezilya, Meksika, İspanya, Çek Cumhuriyeti'nde de bulunmaktadır" bilgisi verildi.