Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gitti! İşgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılacak

"KARABAĞ'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI"

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Fuzuli Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını FZL kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

Uluslararası uçuşların da yapılacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.

Havalimanının bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Fuzuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, inşaat sürecinde havalimanına gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde, "Havalimanı inşaatı bu yıl başladı. O zaman demiştim ki Fuzuli Uluslararası Havalimanı bu yıl açılacak. Belki de dünyada hiçbir havalimanı bu hızla inşa edilmemiştir. Pist hazır. Son hazırlıklar yapılıyor. Bu havalimanı Karabağ'ın hava kapısıdır." ifadesini kullanmıştı.