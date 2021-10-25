Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2021 23:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 00:00
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu bir askerimiz yaralandı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

    AA
    Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinden acı haber

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

    "MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dolmabahçe’de Aslan avı!
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu bir askerimiz yaralandı
        SON DAKİKA