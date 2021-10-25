SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu bir askerimiz yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.