CHP vukuatlı vekilleri Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap soracakmış

Alim Karaca için CHP lideri talimat vermiş ve konu 20 Eylül tarihli MYK da görüşülmüştü. O MYK toplantısında Karaca'nın uyarı istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmişti. Alim Karaca da tıpkı Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

"BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.

Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek şoke eden ifadeler kullandı.