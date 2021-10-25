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    • Güncel
    • 25.10.2021 12:35
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    • 25.10.2021 12:35
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    CHP vukuatlı vekilleri Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap soracakmış

    CHP'de taciz tecavüz ve hakaret olaylarının ardı arkası kesilmezken parti içinde sular durulmuyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik çirkin tavrı ile gündeme gelirken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşı telefonda tehdit ederek küfürler savurmasıyla gündem olmuştu. CHP Disiplin Kurulu Üyelerinin bugün genel merkezde toplanarak söz konusu vekillere ne ceza vereceği merak ediliyor.

    Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap sorulacakmış

    Kurulda savunma yapacak olan isimlerden bir tanesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Özcan geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

    YDK kararına saygı duyacağını belirten Özcan olası bir ihraç kararı için ise, "partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı" ifadelerini kullanmıştı.

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isime ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medya medyada paylaşılmış ve Fethiye Belediye Başkanı büyük tepki almıştı.

        Alim Karaca için CHP lideri talimat vermiş ve konu 20 Eylül tarihli MYK da görüşülmüştü. O MYK toplantısında Karaca'nın uyarı istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmişti. Alim Karaca da tıpkı Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

        Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

        "BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"
        Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.

        Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek şoke eden ifadeler kullandı.
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