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    • 25.10.2021 15:24
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    Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin Kabine Toplantısı'ndan önce gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Kritik zirve basına kapalı gerçekleşirken bir açıklama yapılmadı.

    Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti

    Son dakika gelişmesine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    'Cumhur İttifakı Zirvesi' saatler 14.15'i gösterdiğinde başladı. İkilinin görüşmesi 1 saat sürdü.

    KABİNE ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER
    Görüşmenin Kabine Toplantısı'ndan önce gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin skandal bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışarak Osman Kavala'nın serbest kalmasını istemeleri ele alınacak.

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