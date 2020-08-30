Kendisine hakaret eden ve aracına zarar veren belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanın olayla ilgili ne yapacağını merak ettiğini dile getiren Özbakır, her şeyin çevredeki kameralara yansıdığını ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise konuyla ilgili daha sonra kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi.