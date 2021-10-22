MİT'in operasyonuyla enselenen İsrail gizli servis ajanı itiraf etti: "MOSSAD'a bilgileri Zürih'te verdim"





FİLİSTİN HALKINA YARDIM İÇİN

Bu çalışma, Filistinli öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdikleri, Türkiye hükümeti ve belediyelerin bu öğrencilere ne gibi imkân ve kolaylıklar sağladığını kapsıyordu. 1 hafta sonra hazırladığı çalışmayı Mossad yetklisine gönderen şüpheli, yüzlerce euro'yu Western Union üzerinden teslim aldı. Bu para 3 yıl boyunca alacağı binlerce euro ve doların ilk partisiydi. M.A.S. ilerleyen süreçte Mossad ajanı A.Z.'nin Türkiye'deki Filistinli STK'lar hakkında iki ayrı çalışma yapılması talebini de kabul ederek topladığı bilgileri yine aynı şekilde gönderdi. Mossad ajanlarıyla ilk yüz yüze temas talebi 2019'da gerçekleşti. A.Z. tarafından kendisine, "Yakın bir arkadaşım var. Filistin halkına yardım etmek istiyor" dendi. İstihbarat terminolojisinde 'case officer' adı verilen Mossad saha sorumlusu M.C. ile ilk kez telefonda konuştu. M.A.S., ifadesinde bu kısmı şöyle anlattı: "M.C. bana AB'de çalıştığını söyledi. Filistin'e ve Filistinliler'e yardım etmek istediğini belirterek benden Türkiye'deki Filistinli STK'larla ilgili bilgi almak istediğini ifade etti. Almanya'da ofislerinin olduğunu söyleyerek, haberleşmek için kullandığı 'Protonmail' hesabını verdi."



ÜCRETİ, MARKETTEN ALDI

M.A.S., 2020'nin başlarına kadar çeşitli fişleme dosyaları karşılığında M.C. isimli Mossad yetkilisinden binlerce euro teslim aldı. Bir keresinde İstanbul Batışehir'de bir marketten makbuz fotoğrafı ve kimliğini göstererek parayı teslim aldığını paylaşan M.A.S., İstanbul'da bulunan bir dernekle ilgili verdiği bilgiler karşılığında da binlerce dolar aldığını dile getirdi. Mossad'ın öğrenmek istediği bir diğer konu ise Kovid-19 sürecinde İstanbul Havalimanı'na gelen ve çıkış yapamayan Filistinlilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için nerelere başvurup yardım aldıklarıydı. M.A.S., bu konu ile ilgili de araştırma yapıp Mossad yetkililerine gönderdi.