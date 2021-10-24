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    • 24.10.2021 12:00
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine taziye telefonu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babası Süleyman Tortumlu’yu arayarak, başsağlığı diledi.

    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu!

    Eren-7 Operasyonu'nda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette, Başkan Erdoğan, şehit babası Süleyman Tortumlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine taziye telefonu!
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