İBB'yi zarara sokan yöneticilerin astronomik maaşlarına bir zam da huzur hakkı üzerinden yapıldı

HAMİDİYE SU A.Ş.: İçme suyu işletmesi Hamidiye Su, 2016 yılında 14 milyon 889 bin 694 TL; 2017 yılında 14 milyon 771 bin 751 TL kar elde ederken, bu rakam 2018 yılında 5 milyon 706 bin 917 TL'ye; 2019 yılında ise 1 milyon 504 bin 40 TL'ye geriledi, 2020 yılında ise 612 bin 186 TL zarara dönüştü.

Şirketin 2020 yılı gelirleri 245 milyon 298 bin 481 TL iken giderleri 245 milyon 910 bin 667 TL oldu.

İSFALT A.Ş.: Asfalt şirketi İSFALT, 2016 yılında 47 milyon 290 bin 717 TL; 2017 yılında 40 milyon 625 bin 393 TL; 2018 yılında 1 milyon 885 bin 408 TL kâr ederken, 2019 yılında 13 milyon 88 bin 816 TL ve 2020 yılında 619 bin 49 TL zarar etti.

Şirketin 2020 yılı gelirleri 1 milyar 138 milyon 991 bin 877 TL iken, giderleri 1 milyar 139 milyon 610 bin 926 TL oldu.