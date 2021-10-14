İBB'yi zarara sokan yöneticilerin astronomik maaşlarına bir zam da huzur hakkı üzerinden yapıldı

2 yılı aşkın süredir CHP'de olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda, önceki yıllarda kâr eden belediye iştiraki 28 şirketten 7'sinin son iki buçuk yılda zarara uğratıldığı ortaya çıktı.
Tutanaklarda yönetim kurulu başkan ve üyeleri arasında 'çift maaşlı' isimler dikkat çekerken, 'huzur hakkı' ödemelerinin arttırıldığı, üzerlerine enflasyon oranında ayrıca zam yapma konusunda da 'kendilerini yetkilendirdikleri' dikkati çekiyor.
İŞİRKETLERİN ZARARLARI İBB RAPORUNDA
İşte, İBB'nin zarara uğratmayı başardığı şirketlerin bilançoları: