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    • Güncel
    • 23.10.2021 17:36
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    • 23.10.2021 17:57
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    Son dakika: Bakan Koca, il il vaka sayısını açıkladı! İşte İnsidans haritası...

    Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Koca, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

    Bakan Koca, il il vaka sayısını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim 2021 tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

    Bakan Koca, paylaşımında "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    İŞTE HAFTALIK TABLO

    Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

    9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.

    DÜNÜN TABLOSU

    Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

        VAKALARIN YAŞ DAĞILIMI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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