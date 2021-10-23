Son dakika: Bakan Koca, il il vaka sayısını açıkladı! İşte İnsidans haritası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim 2021 tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İŞTE HAFTALIK TABLO
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.
9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.
DÜNÜN TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.