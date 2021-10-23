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    • Güncel
    • 23.10.2021 17:32
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    • 23.10.2021 17:44
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    Omurgasız siyasetin sonu: Kılıçdaroğlu İP ve HDP'nin elinde oyuncak oldu

    Oy uğruna prensipleri ve çizgileri belli olmayan omurgasız bir yol izleyen CHP, bir yandan "milliyetçi" İP diğer yandan da bölücü HDP'nin elinde oyuncak oldu. Geçtiğimiz günlerde İP lideri Akşener ile bir araya gelerek ittifaktaki çatlakları onarmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bugün de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın verdiği gözdağı ile sarsıldı.

    Kılıçdaroğlu İP ve HDP’nin elinde oyuncak oldu
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri yaklaşırken partinin 6 okundan fersah fersah uzaklaştı, CHP'nin tüm prensiplerini yerle bir etti. Oy uğruna Kandil'den bile talimat almaya göz yuman CHP lideri, bir yandan "milliyetçi" ortağı İP', diğer yandan da bölücü HDP'den gelen salvolarla sarsılıyor.

    HDP'DEN GÖZDAĞI: "MEVCUT İTTİFAKLAR DIŞINDA..."
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Antalya'da bir otelde düzenlenen toplantıda, kentteki bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

    Buradaki konuşmasında, "HDP, önümüzdeki dönemin pek çok açıdan anahtar gücüdür." ifadesinin kullanan Sancar, "Amacımız demokratik mücadele ve seçimlerde bir üçüncü yolu inşa etmektir. Mevcut ittifaklar dışında Türkiye'nin temel sorunlarını çözebilecek, en azından temel sorunların çözümü için yolu açabilecek en geniş birlikteliği oluşturmak. Bunu milletvekili seçimlerinde yapacağımızı beyan ettik." ifadeleriyle CHP'ye 2023 öncesinde gözdağı verdi.



    AKŞENER İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYİNCE İPLER GERİŞMİŞTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan bir hamle olarak ele alınmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN AYDIN'DA HDP'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA! İP'E YANLADI
    Partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığınca Kuşadası ilçesinde "Kotalar Bize Dar Hedefimiz İktidar" sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, mülteciler üzerinden İP'e yanladı, HDP'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda en geç 2 yıl içinde Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz, davulla zurnayla göndereceğiz." dedi.

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