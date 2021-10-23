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    • 23.10.2021 19:53
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    Sağlık Bakanlığı 23 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte son durum

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Bakanlık son tabloyu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 23 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    1.000 VAKADAN ORTALAMA 4,2 Sİ YATARAK TEDVİYE İHTİYAÇ DUYUYOR
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." ifadelerini kullandı.

    22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 23 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte son durum
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