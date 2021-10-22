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    • 22.10.2021 20:22
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

    Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 aylık verilere ilişkin açıklama yaparak yeni vakaların yaş oranına göre dağılımını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

    VAKALARIN YAŞ DAĞILIMI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!
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