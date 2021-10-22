Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

VAKALARIN YAŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU