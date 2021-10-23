Görevleri belli: Rüyalarında bile göremeyecekleri makamlara getiren Erdoğan'ı iktidardan düşürmek

Tuna'nın bugünkü, "Erdoğan bunları tanıyamamış mı?" başlıklı yazısı şöyle:
"Bundan 45 yıl önce çıkardıkları dergiyi takdim etmek için Üstad Necip Fazıl'ı ziyaret ederler.
Üstad dergilerini ve duruşlarını öyle beğenir, öyle heyecanlanır ki kapandıkları odadan bambaşka biri olarak çıkar. Adeta gençleşir, dinçleşir...
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şaşırır. "Ya siz Üstad'a ne yaptınız?" der, "Daha önce koluna girerdik yürümeye kalktığında... Şimdi elimizi uzatınca vuruyor, tutmayın diye... Ne yaptınız arkadaş siz Üstad'a?"
Bir şey yaptıkları yoktu.