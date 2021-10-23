Görevleri belli: Rüyalarında bile göremeyecekleri makamlara getiren Erdoğan'ı iktidardan düşürmek

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şaşırır. "Ya siz Üstad'a ne yaptınız?" der, "Daha önce koluna girerdik yürümeye kalktığında... Şimdi elimizi uzatınca vuruyor, tutmayın diye... Ne yaptınız arkadaş siz Üstad'a?"

Bir şey yaptıkları yoktu.