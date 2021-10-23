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    • 23.10.2021 11:49
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    • 23.10.2021 11:52
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    Küresel tefecilerin maşası Kılıçdaroğlu'nun baskıları tutmadı! Merkez'in faiz kararı üretim ve yatırımı artıracak

    Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren ekonomistler Merkez’in doğru yolda olduğunu, yatırım ve üretimin düşük faizle olacağını söylediler. Karardan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nı tehdit etmiş, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" sözlerini sarf etmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile baskın gibi bir görüşme gerçekleştirmiş ve faiz lobisinin elemanı gibi davranarak Merkez'e baskı yapmaya kalkışmıştı.

    Merkez’in faiz kararı üretim ve yatırımı artıracak

    Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti.

    Duyuru metninde, söz konusu karar alınırken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirildiği bildirildi.

    Gelecek dönem faiz oranlarının seyri açısından en önemli yönlendirme ise "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir." ifadesi ile yapıldı.

    Metne eklenen yeni cümleler arasında, kurulun iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı aldığının duyurulması öne çıktı.

    Karar metninde ayrıca, politika duruşuna ilişkin "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." vurgusunun korunması dikkati çekti.

    "MERKEZ BANKASI DOĞRU YOLDA"
    Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmesi faiz lobisini rahatsız ederken; uzmanlar, Merkez'in doğru yolda olduğunu söyledi. Ekonomistler Merkez Bankası'nın sürpriz değil doğru olanı yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:

    FAİZ VE KUR BELASI BİTECEK
    "Tarım ülkesi olmamıza rağmen sanayide, ihracatta rekor kıran bir Türkiye'de yüksek faiz üretimin önünü keser. Bu karar üzerinden de kara propaganda üretenlere itibar edilmemelidir. Avrupa ve faiz lobisi elbette Türkiye'nin kötülüğünü istemektedir ve bu karar onları rahatsız etmiştir. Muhalefetin ise AK Parti hükümetinin bir tane bile iyi yaptığı hamleye teşekkür etmişliği yoktur. Buna da aynı şekilde kara çalıyorlar. Sadece bunlara bakıldığında bile faiz indirim kararının doğru olduğu görülüyor.

    Türkiye faiz belasından da kur belasından da kurtulacak. Ve 3. çeyrekte büyümede Çin'i bile sollayacağız. Kasım'da 100 puanlık bir indirim daha olabilir. Faizin yülselmesi döviz kurunu bir nebze yükseltti ama bir uluslararası yatırım kuruluşunun Türkiye'yi terörle etkin mücadele etmediği yönündeki bildirisi ve 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili çağrısı, Erdoğan'ın sert karşılık vermesi bunda daha etkili oldu."

    MB PİYASANIN ÖNÜNE GEÇTİ
    Merkez Bankası'nın önceden piyasayı takip ettiğini vurgulayan usman isim, şöyle devam etti: "Artık Merkez piyasının önüne geçti. Gelişmiş ülkelerde olan budur. Türkiye'yi yüksek kurla terbiye etmeye çalışma projesi iflas etmiştir. Dolar-euronun artmasıyla ekonomizi çökertemeyecekler. Merkez'in faiz indirimindeki bir gayesinin de ülke dışındaki paranın yurda geri dönmesini sağlamaktır. Yüksek döviz ithal malları etkiliyor. Dışarıya ödediğimiz döviz azalacak."

    Bir başka uzman isim de politika faizinin kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi ve şu görüşleri dile getirdi: "Faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Faizler düşük olmadan yatırım olmaz. Türkiye'nin şu andaki pozisyonu itibariyle faizin kademeli olarak inmesi gerekmektedir. Merkez Bankası'nın piyasaya güven vermesi gerekmektedir. Normal enflasyon-çekirdek enflasyon konusundaki hatalı söylemlerden de kaçınılmalıdır. Ekonomide bir kural vardır; faiz artarsa yatırımlar durur, faiz azalırsa yatırımlar artar. Enflasyon bütün dünyada artıyor. Kademeli olarak düşürmek lazım. Unutulmamalıdır ki pandemiden yeni çıkıyoruz. Avrupa'da enerji fiyatları ortada. Sadece muhalefet etmekle bu iş olmuyor."

        FAİZ LOBİSİNİN SÖZCÜSÜ KILIÇDAROĞLU'NUN BASKILARI
        Merkez Bankası'nın kararından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" sözlerini sarf etmişti.

        Faiz indirimine karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" diyerek seslenmişti.

        İç politikaya dönük gerilimi yükselten bir üslup kulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

        Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaştı. Bütün rakamlar açıktır, spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil." demişti.

        Üstü kapalı tehditlerine devam eden ve faiz indirimlerine karşı olan Kılıçdaroğlu, Kars'taki 'Muhtarlar Buluşması'nda, "Buradan Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın." ifadelerini kullanmıştı.



        TEFECİLERİN MAŞASI
        Tefeciler yatırım yapıp üretmek ve istihdam oluşturmak yerine faiz gelirlerini en büyük kazanç kapısı olarak görüyor. Milyarlarca lirasını faize endekslemiş olan yerli ve küresel tefeciler Merkez Bankası'nın olası bir faiz indiriminden büyük zarar edeceklerini bildikleri için maşaları Kılıçdaroğlu'nu kullanıma soktu.

        YÜKSELT DEDİM İNDİRDİ
        Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, faiz kararında kendi tavsiyesi yönünde ters bir karar alındığını vurguladı.

        "ALINMASI GEREKEN KARARLARI SÖYLEDİM"
        Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu eleştirerek "Gittik. Merkez Bankası kararlarının iktisadın gereklerine uygun şekilde alınması gerektiğini söyledik. Fakat Merkez Bankası Başkanı uygun olmayan bir karar aldı" ifadelerini kullandı.

        "SİZİ GİDİ FAİZCİLER"
        Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü köşesinde faizcileri konu aldı. Karahasanoğlu, "Sosyalistlerin faizcilik yapmaları, insanı gerçekten hayretlere düşürüyor..." diyerek Merkez Bankası'na yapılan tutarsız faiz baskısına değindi.

        Karahasanoğlu'nun köşe yazısı şu şekilde:

        Rahmetli Erbakan Hoca'mız olsaydı, öyle derdi..

        Gerçekten de..

        Kapitalistleri anladık da..

        Liberalleri anladık da..

        Haydi bir nebze, sosyal demokratları da anladık da..

        Sosyalistlerin faizcilik yapmaları, insanı gerçekten hayretlere düşürüyor..

        Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi..

        Beklediler ki, 2 saat içinde dolar % 10-15 değer kazansın..

        "Acıyı acı bastırır, sözünün gereği yapıldı..

        Faizi indirdikçe, siz doları mı çıkartıyorsunuz?..

        Bir puan indirmiştik.

        Alın size iki puan daha indirim.

            Doları mı çıkartacaksınız?

            Buyrun çıkartın.." denildi..

            Anında tılsım bozuldu..

            Beklentilerin çok altında, dövizde bir oynama oldu..

            "Hiç oynamaz" diyebilecek durumda değilim..

            Ama "0,5 puan faiz indirimi bile, piyasaların altını üstüne getirir" diyenler, hayal kırıklığı yaşadılar.

            2 puanlık faiz indirimi yapıldı..

            Faizin yerinde saydığı dönemlerde dahi yaşanan döviz kıpırdanmaları, ancak yaşandı..

            Ama, faizin iki puan indirildiği bir günde, siyasilerin de, medya organlarının da ilk tepkileri, hafızalara nakşedildi..

            Ali Babacan, sözde faiz karşıtı söylemle karşımıza çıkmıştı..

            Şimdi başımıza faizci kesildi..

            "Faizi; Merkez Bankası değil, Cumhurbaşkanı indirdi" diyor..

            Günaydın Ali Bey..

            Günaydın.

            Evet, faizi Merkez Bankası değil, Cumhurbaşkanı indirdi.

            Tıpkı..

            Seni milletin değil, Tayyip Erdoğan'ın bakanlık koltuğuna oturttuğu gibi..

            Kerameti kendinden menkul zevat, attan inince, böyle konuşuyor işte..

            Ya Ahmet Davutoğlu'na ne diyeceksiniz?

            Daha 6 yıl önce, Ortadoğu'yu tekrar dizayn etme yolunda süper devletlere meydan okumaya kalkışan Ahmet Davutoğlu..

            Şimdi sinmiş..

            Şimdi emperyal devletlerin kuklası olmuş..

            "Milleti bir ayda yüzde 15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi?" diyor..

            Çıkıp açık açık söylesene, Sayın Davutoğlu; "Biz iktidarda olsaydık, faizi indirmezdik" desene..

            Söylesene..

            Söylesen de, millet tanısa seni..

            Hatta, aklından geçiyordur..

            "Biz iktidarda olsaydık, bırakın faiz indirimini, faizi % 20'ye yükseltirdik" de..

            Hatta devam et..

            "Faizleri % 20'ye yükseltince, milleti de % 10 zenginleştirmiş olurduk" de..

            Korkma..

            Utanma kalmadı çünkü, sizlerde.

            Sosyalistlere hayret ettiğimizi söyledik ama..

            Bizim mahallenin cambazları da az değilmiş..

            Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan bir açıklama var mı?

            Merkez Bankası açıklamasının üzerinden 30 saat geçmiş..

            "Tık" yok, Karamollaoğlu'ndan.

            Tecrübesiz siyasetçi Abdülkadir Karaduman ise..

            Çok ters bir günde..

            Çok ters bir açıklama yapmış..

            "Rantiyeciler için kriz yok" demiş..

            Ne güzel işte..

            Rantiyeciler krize girsin diye..

            Cumhurbaşkanı istedi, Merkez Bankası faizi indirdi..

            SP milletvekili de, lafı evirip çevirmeden..

            "Hay Allah razı olsun.. Fakir fukarayı düşünen bu kararı aldığınız için müteşekkiriz. Kararı imzalayan ellerinizi öperiz" demesi gerekir iken..

            Topu taca atıyor..

            Düne kadar, "Bütçenin şu kadarı faize gidiyor" diyenler..

            Faizcilerin payının kısılması kararının alındığı gün..

            "Rantiyecilere kriz yok" diyorlar..

            Rantiyecilere kriz olması için, Saadet Partisi'nin, rantiyecilerden ayrılması gerekiyor..

            Rantiyecilere kol kanat geren CHP'den ayrılması gerekiyor..

            Rantiyecilere koltuk değneği olan İyi Parti'den uzaklaşması gerekiyor..

            Düne kadar "Rantiyecilerin adamı" diye tanıttığı Ali Babacan'dan uzak durması gerekiyor..

            Ve gelelim, sosyalistlere..

            Marksistlere..

            Laikçiler bile, Müslümanları suçlamak için, "Faiz sadece İslam'da değil.. Bakın, komünizmde de reddediliyor. Sizin sisteminiz, öyle bulunmaz bir sistem değil. Komünistler bile, uçuk dünyalarında, faize yer vermiyorlar. Ama gerçekte, faizsiz bir sistem hayalden ibaret" derler.

            İyi de..

            Faizi kaldırmayı bir kenara bırakın..

            Sadece iki puanlık bir indirim yapıldığında bile..

            Sosyalistlerin yüzlerindeki tüm makyaj dökülüverdi..

            Evrensel'den başlayalım:

            "Faiz talimatının faturası halka" diyorlar..

            Hani siz sosyalisttiniz?

            Allah'ı inkar noktasında, hiç taviz vermiyorlar, sosyalizmden..

            Ama iş faize gelince.

            Kapitalistlerle kol kola girip..

            "Faiz dünyanın gerçeği" diyorlar.

            Diyor olmalılar ki..

            Faizin indirilmesi sonrasında, faturanın halka çıkacağını iddia ediyorlar..

            Yine sosyalizmin "dini inkar" bakış açısından milim taviz vermeyen, ama iş faiz konusuna gelince, sermayedarlarla iş kotarmaya kalkışan Birgün ne diyor, manşetinde:

            "Ateşe resmen benzin döktü"

            Biz 2018 sonlarında, Tahtakale piyasasının kapandığı günleri de biliriz.

            "Tarihinde ilk defa, Tahtakale esnafı, döviz büroları, kur değişikliklerine yetişemedikleri için, kepenk indirdi" diye atılan manşetleri unutmadık..

            Ne oldu şimdi?

            Tahtakale esnafı kepenk mi indirdi?

            "Kur değişikliğine yetişemiyoruz, dükkanı kapattık" mı dediler?

            Yoo..

            "İşimize devam ediyoruz" dediler..

            Emperyalizme karşı olduğunu iddia eden Cumhuriyet'i ne siz sorun, ne ben söyleyeyim:

            "Saray TL'yi boğdu"

            Faizi indiriyorsunuz, TL boğulmuş oluyor..

            O zaman, faizi yükseltelim, kapitalistler daha rahat, fakirin derisini yüzsün..

            Bunu mu istiyorsunuz, cumhuriyetçiler?..

            "Faiz mi, döviz mi" konusundaki işin özetini de şöyle vereyim..

            Bir ülkede faiz oranı ne ise..

            Hiç istisnasız.. A'sından Z'sine kadar tüm mallarda, o faizin izlerini yüzde yüz bulursunuz..

            Bir tane mal istisna değildir..

            Ama döviz kurundaki yüksekliğin, yansımadığı mallar olabilir..

            Hele hele.. Enerji dışında, büyük oranda kendi kendisine yeten bir ülkede döviz kurundaki yükseliş, hem aynı oranda mallara sirayet etmez, hem de her malda karşılık bulmaz..

            Fazla derine inmeden, küçük bir örnek vereyim..

            Buğdayı üretiyorsanız; döviz kurundaki yükseliş, ekmek fiyatına sadece enerji payı açısından ve buğday elde edilmesinde küçük küçük rolü olan ithal girdilerden etki edebilir.

            Ama faizin; bir kısmı veya bazı mallar için değil..

            Tüm mallar için ve faiz oranı ne ise, o kadar maliyet yükselir..

            Faiz % 18 ise..

            Ekmeğin maliyetine, direkt % 18 koyup, öyle satış fiyatını belirlemeniz gerekir.

            Bu kadar basit.. Bu kadar nettir, gerçekler.

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            Haberler Güncel Küresel tefecilerin maşası Kılıçdaroğlu'nun baskıları tutmadı! Merkez'in faiz kararı üretim ve yatırımı artıracak
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