Küresel tefecilerin maşası Kılıçdaroğlu'nun baskıları tutmadı! Merkez'in faiz kararı üretim ve yatırımı artıracak

Metne eklenen yeni cümleler arasında, kurulun iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı aldığının duyurulması öne çıktı.

Karar metninde ayrıca, politika duruşuna ilişkin "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." vurgusunun korunması dikkati çekti.



"MERKEZ BANKASI DOĞRU YOLDA"

Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmesi faiz lobisini rahatsız ederken; uzmanlar, Merkez'in doğru yolda olduğunu söyledi. Ekonomistler Merkez Bankası'nın sürpriz değil doğru olanı yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:

FAİZ VE KUR BELASI BİTECEK

"Tarım ülkesi olmamıza rağmen sanayide, ihracatta rekor kıran bir Türkiye'de yüksek faiz üretimin önünü keser. Bu karar üzerinden de kara propaganda üretenlere itibar edilmemelidir. Avrupa ve faiz lobisi elbette Türkiye'nin kötülüğünü istemektedir ve bu karar onları rahatsız etmiştir. Muhalefetin ise AK Parti hükümetinin bir tane bile iyi yaptığı hamleye teşekkür etmişliği yoktur. Buna da aynı şekilde kara çalıyorlar. Sadece bunlara bakıldığında bile faiz indirim kararının doğru olduğu görülüyor.

Türkiye faiz belasından da kur belasından da kurtulacak. Ve 3. çeyrekte büyümede Çin'i bile sollayacağız. Kasım'da 100 puanlık bir indirim daha olabilir. Faizin yülselmesi döviz kurunu bir nebze yükseltti ama bir uluslararası yatırım kuruluşunun Türkiye'yi terörle etkin mücadele etmediği yönündeki bildirisi ve 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili çağrısı, Erdoğan'ın sert karşılık vermesi bunda daha etkili oldu."