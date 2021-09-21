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    • 21.09.2021 13:31
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    Fondaş medyadan Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu! Belediye çalışmasını "baskın" diye duyurdular

    Üsküdar Belediyesi betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesi için Validebağ Korusu'nda çalışma başlattı. Çalışma kapsamında molozlar temizleniyor, bölge spor ve diğer etkinlikler için uygun hale getiriliyor. CHP destekli fondaş medya ise söz konusu çalışmaları "Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde AKP'li Üsküdar Belediyesi iş makineleri ile girdi." şeklinde algı kokan bir şekilde haberleştirdi.

    Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu!

    Aldığı paralarla tetikçilik yapan CHP medyası yine üzerine düşeni yapmaktan geri durmadı.

    Cumhuriyet gazetesi, "AKP'li belediye Validebağ'a girdi!" başlıklı haberinde "AKP'li Üsküdar Belediyesi 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi. Sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü." ifadelerine yer verdi.



    Gazete, belediye çalışmasını "baskın" diye duyurarak "Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi." şeklindeki algı kokan cümlelerle halkı kışkırtmaya yönelik bir habere imza attı.



    SÖZCÜ DE GERİ DURMADI: "ŞAFAK BASKINI"
    Bir diğer CHP yandaşı medya Sözcü de operasyondan geri kalmadı. Gazete, belediye çalışmasını "Validebağ'a şafak baskını: Belediye moloz ve kum döktü" ifadeleriyle haberleştirdi.



    BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ
    Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere ilişkin Üsküdar Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada "Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." denildi.



        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koru'nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz." dedi.
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