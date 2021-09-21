Fondaş medyadan Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu! Belediye çalışmasını "baskın" diye duyurdular





Gazete, belediye çalışmasını "baskın" diye duyurarak "Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi." şeklindeki algı kokan cümlelerle halkı kışkırtmaya yönelik bir habere imza attı.







SÖZCÜ DE GERİ DURMADI: "ŞAFAK BASKINI"

Bir diğer CHP yandaşı medya Sözcü de operasyondan geri kalmadı. Gazete, belediye çalışmasını "Validebağ'a şafak baskını: Belediye moloz ve kum döktü" ifadeleriyle haberleştirdi.